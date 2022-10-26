我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

指高虹安違規兼職 資策會挨諷資「側」會

記者郭政芬、馬瑞璿╱綜合26日電
民眾黨新竹市長參選人高虹安26日上午舉行記者會，澄清在資策會任職期間無違規兼職，且皆有報備當時主管。(記者曾原信／攝影)
民眾黨新竹市長參選人高虹安26日上午舉行記者會，澄清在資策會任職期間無違規兼職，且皆有報備當時主管。(記者曾原信／攝影)

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷兼職爭議，資策會昨天發出聲明指高虹安當年無申請兼職紀錄，已違反規定。網友起底資策會執行長卓政宏才是真正大量兼職，資策會Google評論慘遭洗版，剩1.5顆星。

高虹安昨說，卓政宏躲了兩天，是否該站出來回應社會輿論？資策會指卓政宏兼職，是非營利機構或公益團體的董監事，而非經理人。

資策會近期瀰漫一股低氣壓，內部同仁透露，資策會長期為國家培養技術人才，如今卻被認為是政治打手，抹滅前人功勞。有工程師不解「當時是對的，現在卻犯了錯，根本是邏輯不通」、「那我現在雖然所做的，是對是錯？」內部人心惶惶。

基層員工不解，為什麼高虹安選市長，資策會就改口認為有錯？資策會服務的對象是產業，幫助國家做產業政策的規畫，不能因換了執行長有不同標準。

內部同仁出示資策會相關規條說，國外出差不論長短，都是一級主管權責，同仁要出差所長不可能不知情；但當時核決的所長甩鍋，至今默不吭聲。

針對近期資策會遭譏為「資側會」，Google評論慘遭洗版，剩1.5顆星。一名主管坦言，很擔心內部認為「以後長官若有意見，標準也會不一樣」；另外，發生這樣的事情，年輕人認為「沒風骨、不值得為資策會工作」，恐會影響招募人才。

該名主管說，資策會的內控很嚴格，當時高虹安只是基層的員工，不可能隻手遮天，更何況會內鼓勵新創公司、年輕人海外進修；如今推翻當時的規定，讓人匪夷所思。「若此例一開，未來國科會、工研院、金工中心等研究單位看我不滿意，是否也可反過來告我？」

資策會表示，自2002年起訂定同仁會外兼職辦法，且2006年兼職申請已電子化，同仁兼職皆須線上提出，核准的兼職紀錄可於系統查詢，但高虹安並無兼職申請與核准紀錄。

此外，卓政宏就任時就辭去所有營利事業職務，之後於資策會任職期間的兼職都是非營利機構或公益團體的董監事而非經理人，且均符合資策會相關兼職規範。

Google

上一則

1首80萬 高額收費讓老歌靜音

下一則

觀察站／政治封控 誰見兩岸小老百姓人倫悲劇

延伸閱讀

兼職爭議 資策會喊提告 高虹安批違反誠信

兼職爭議 資策會喊提告 高虹安批違反誠信
高虹安秀與蔡英文合影 駁兼職未報備 轟資策會抹黑

高虹安秀與蔡英文合影 駁兼職未報備 轟資策會抹黑
一人救全黨？民眾黨保高虹安 讓蔡壁如辭立委

一人救全黨？民眾黨保高虹安 讓蔡壁如辭立委
高虹安：若拿爸媽發票向資策會請款就退選

高虹安：若拿爸媽發票向資策會請款就退選

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
陳孝志(右)和何麗玲合照已遭刪除。圖／摘自臉書

黃義交墜樓何麗玲登熱搜 新露面照公開「60歲現況」

2022-10-18 13:32
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
民進黨立法委員王定宇。 圖／本報系資料照

王定宇：習近平黨政軍一把抓 「稱帝」後雞犬皆升天

2022-10-23 10:57
馬英九說，民進黨現在被中共言詞恐嚇，講了一些不太適當的話，國民黨被誰拋棄？國民黨掌握了兩岸交往的主流，就是和平發展。記者李成蔭／攝影

國民黨在中共20大被拋棄？馬英九：藍營掌握交往主流

2022-10-23 10:45

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資