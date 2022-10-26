指高虹安違規兼職 資策會挨諷資「側」會

民眾黨新竹市長參選人高虹安26日上午舉行記者會，澄清在資策會任職期間無違規兼職，且皆有報備當時主管。(記者曾原信／攝影)

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷兼職爭議，資策會昨天發出聲明指高虹安當年無申請兼職紀錄，已違反規定。網友起底資策會執行長卓政宏才是真正大量兼職，資策會Google 評論慘遭洗版，剩1.5顆星。

高虹安昨說，卓政宏躲了兩天，是否該站出來回應社會輿論？資策會指卓政宏兼職，是非營利機構或公益團體的董監事，而非經理人。

資策會近期瀰漫一股低氣壓，內部同仁透露，資策會長期為國家培養技術人才，如今卻被認為是政治打手，抹滅前人功勞。有工程師不解「當時是對的，現在卻犯了錯，根本是邏輯不通」、「那我現在雖然所做的，是對是錯？」內部人心惶惶。

基層員工不解，為什麼高虹安選市長，資策會就改口認為有錯？資策會服務的對象是產業，幫助國家做產業政策的規畫，不能因換了執行長有不同標準。

內部同仁出示資策會相關規條說，國外出差不論長短，都是一級主管權責，同仁要出差所長不可能不知情；但當時核決的所長甩鍋，至今默不吭聲。

針對近期資策會遭譏為「資側會」，Google評論慘遭洗版，剩1.5顆星。一名主管坦言，很擔心內部認為「以後長官若有意見，標準也會不一樣」；另外，發生這樣的事情，年輕人認為「沒風骨、不值得為資策會工作」，恐會影響招募人才。

該名主管說，資策會的內控很嚴格，當時高虹安只是基層的員工，不可能隻手遮天，更何況會內鼓勵新創公司、年輕人海外進修；如今推翻當時的規定，讓人匪夷所思。「若此例一開，未來國科會、工研院、金工中心等研究單位看我不滿意，是否也可反過來告我？」

資策會表示，自2002年起訂定同仁會外兼職辦法，且2006年兼職申請已電子化，同仁兼職皆須線上提出，核准的兼職紀錄可於系統查詢，但高虹安並無兼職申請與核准紀錄。

此外，卓政宏就任時就辭去所有營利事業職務，之後於資策會任職期間的兼職都是非營利機構或公益團體的董監事而非經理人，且均符合資策會相關兼職規範。