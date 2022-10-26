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新聞評論／市場老婦道破阿中「仇恨值」 小英仍無感？

聯合報社論
民進黨台北市長候選人陳時中日前到大安區龍泉市場掃街拜票，遭到民眾嗆聲。(記者潘姣琪／攝影)
民進黨台北市長候選人陳時中日前到大安區龍泉市場掃街拜票，遭到民眾嗆聲。(記者潘姣琪／攝影)

「仇恨值」是這次選舉新出現的名詞，是台北市長候選人陳時中專用。陳時中擔任防疫指揮官900多天，其功過是非大家看在眼裡，民眾的好惡情緒不是一天形成的，而是日積月累。但蔡英文總統卻認為他天縱英明，非要擠掉林佳龍，欽點陳時中參選首都市長，造成他今天屢在街頭被民眾嗆聲的窘境。那天，一名市場阿嬤的快人快語，當場道盡陳時中「仇恨值」的底蘊。

陳時中日前率綠營大隊人馬在北市龍泉市場掃街，因隊伍堵住狹窄的通道，引發菜籃族不滿。有名婦人當面向陳時中開嗆：「什麼嘛！踩著1萬多具屍體過去。民進黨讓它倒。」她又對著綠媒鏡頭發難：「民進黨不好，媒體都被你們控制。」然後她擠開掃街隊伍說：「走開啦！這裡是我們的市場。」這段連環辣嗆，竟引來許多網民叫好，大讚市場阿嬤「不畏強權」，表達了基層人民最真實的聲音。

事實上，陳時中參選以來，已多次在街頭遭到民眾不友善的嗆聲，近日機率更加頻繁。有時，是他清晨在街頭用擴音機拜票，驚擾到附近居民的睡眠挨罵；有時，是民眾質疑他為何「3+11會議沒有紀錄」；也有民眾罵他擋疫苗又擋市場，還有入出境管太嚴。這幾天，又有人嗆他「護航波波牙醫」，不滿其衛福部長時的決策。可見，陳時中的「仇恨值」並非虛構，且面向相當廣泛，與他的施政和作風都脫不了干係。

然而，龍泉市場阿嬤的一席話，前後雖只短短半分鐘，卻把仇恨值指向了另一層次。「踩著1萬多具屍體」之語，相當嚴厲，對陳時中未盡公平；畢竟那麼多人命的損失，未必都是他一人之責。市場阿嬤隨後提到「民進黨不好」、「媒體都被你們控制」云云，她追問的，其實就是一個更大的責任，那是民進黨中央執政必須概括承受的。這才是「仇恨值」的真相：陳時中被民進黨塑造成「防疫英雄」出來參選，卻又不斷推卸他應負責任；在這個「權力」與「責任」之間的偌大斷層，其實就是蔡政府的失職。

從台北街頭的民怨和四起的嗆聲看，陳時中的仇恨值顯然其來有自，而且強度極高，這也反映在民調上。然而，他自己未能及早意識到這個問題，連「英明」的蔡主席也理智受到蒙蔽，非要他以「強棒」姿態降臨首都，來考驗台北市民的忠誠與耐受力。正因陳時中的形象已經相當固定，他再怎麼改變「人設」，都一再鎩羽，無法贏回尊重。

更糟的是，陳時中除了防疫種下仇恨㥀，也深受蔡政府執政不得人心的拖累，他的政務官身分使這個包袱愈發沉重。蔡英文原本以為，只要民進黨全黨傾力輔選造勢，就能使陳時中神光罩頂，幫綠營奪回失去24年的首都市長寶座。然而，中央執政不得民心的因素，其實反而助燃市民對陳時中的反感，加深了對他的仇恨值。這點，從市場阿嬤的一番快評，已經一目了然。

林智堅和陳時中的提名，都是蔡英文的「神來一筆」，如今證明都是敗筆。這除了蔡主席的「識人之明」出了問題，更反映領導人對基層民意的疏離，對自己的施政缺乏敏感與反省，因而一再誤判。市場阿嬤的快語直批，之所以能引起那麼多社會共鳴，因為她在真實情境下說出了最直覺的感受。也因為在街頭當眾抒發，民進黨的民代、候選人、側翼、網軍都來不及摀住她的嘴巴，無法使她消音屏蔽。說穿了，「仇恨值」就是民怨；民眾對陳時中指揮防疫的不滿，堆疊著對蔡政府的霸道專斷之怒。

陳時中 民進黨 防疫

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