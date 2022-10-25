「看到他會很有食慾」馬英九讚澳前總理陸克文像肯德基

前總統馬英九、澳洲前總理陸克文上午參加遠見高峰會，以「可避免的戰爭」為題進行演講。（記者劉宛琳／攝影）

前總統馬英九 、澳洲前總理陸克文上午參加遠見高峰會，以「可避免的戰爭」為題進行演講。馬英九表示，中共 20大後對台灣的立場感覺上更為嚴厲，民進黨 抗中保台的政策只會讓兩岸關係不斷惡化，應該好好檢討。

陸克文說，管控的戰略競爭，應該讓中美雙方充分競爭、合作，看誰的發展模式對人民最好，「如果2030年沒有在台灣海峽發生嚴重軍事衝突和網路攻擊，那就是成功」。

陸克文用一口流利的中文發表演講，他表示，1979到台灣師範大學學習中文，但因為窮，當時還去拍洗髮精廣告，但他可能沒有發展這方面的才能，後來就回澳洲當總理了。馬英九則說，他很喜歡陸克文，「他長得很像肯德基，我看到他會很有食慾」，此話一出引來全場大笑。

陸克文說，本世紀中美競爭將進入一個決定性階段，這是對大家很危險的10年，但中美戰爭是可以避免的。管控的戰略競爭的概念，建立框架的第一個步驟是「中美雙方充分競爭」，看看誰的發展模式比較好，可以為人民創造最好的生活。

陸克文說，於此同時，在充分競爭外，也可以在氣候變化、公共衛生等合作，在這樣的框架之下，如果2030年沒有在台灣海峽發生嚴重軍事衝突和網路攻擊，那就是成功；雙方為了解決全球問題各自提出最好的方案，那也是成功的。

馬英九表示，在動盪的國際情勢下，台灣對外政策的大戰略應該是「避戰謀和」，蔡英文總統說守護國家堅守「不畏戰，不求戰」原則，但不畏戰、不求戰是基本的底線，本來就不可能求戰，但更要備戰、避戰和謀合，增加雙方的互信和合作。他在2007年競選總統時就提出了「和陸友日親美」，現在應該改為「和陸親美友日」，雖然順序微調，但戰略大方向整體不變。

馬英九表示，陸克文「可避免的戰爭」一書中提出「管控的戰略競爭」（managed strategic competition, MSC）的概念，並具體分析美國與中共發生戰爭的十種假設情境逐一探討。但較少分析台灣與中國發生區域性戰爭時，台灣可以選擇的其他路徑，包括雙方單獨謀和的情境。

馬英九說，中共20大後對台灣的立場感覺上更為嚴厲，最近他輔選時有兩句順口溜流傳：「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」。期許民進黨政府在備戰之外，主動避戰與謀和。孫子曰：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」

馬英九表示，如果兩岸關係改善，就算不能左右美國是否與中共走向戰爭，但至少可以減少戰爭發生的機會，也可以使台灣不會變成第二個烏克蘭，後者尤其重要。

馬英九批評，民進黨抗中保台的政策不但難以改善兩岸關係，還讓兩岸關係不斷惡化，農產品受阻，發錢補貼沒有任何解決問題的辦法，抗中保台的政策無法保證人民的權益和解決問題，而且民進黨執政新生兒減少5萬4千人，年輕人不想生，經濟因素有點退位，戰爭因素變成一種考量，所以抗中保台的政策應該好好檢討。