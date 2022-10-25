我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

藍白北新苗3地憂棄保 苗栗鍾、謝搶正藍

記者王駿杰、林麗玉、胡瑞玲、潘才鉉、范榮達、林銘翰、吳傑沐╱綜合25日電
台北市長選戰「三腳督」，民進黨陳時中(左起)、國民黨蔣萬安、北市前副市長黃珊珊棄保戰打得火熱，就怕邊緣化。(本報資料照片)
台北市長選戰「三腳督」，民進黨陳時中(左起)、國民黨蔣萬安、北市前副市長黃珊珊棄保戰打得火熱，就怕邊緣化。(本報資料照片)

選戰進入最後一個月，台北市、新竹市與苗栗縣選情混沌不明，最後可能因為棄保效應影響選舉結果，棄保耳語已在這三地流傳；候選人擔心被棄、票源分散，分別出示民調證明選情穩定，或強調自己才是正藍軍，或喊出「反棄保」口號。苗栗除了藍營分裂，大綠、小綠也吵成一團，戰情詭譎，不到最後關頭，勝負難定。

台北市長選戰「三腳督」白熱化，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊民調持續膠著，前市長郝龍斌先前因擔心藍營選票分散，喊出黃珊珊票超過20%就會讓民進黨得利，被認為操作「棄黃保蔣」；隨著近期蔣萬安民調穩定，再傳出綠營基有人喊出「棄陳保黃」；台北市長柯文哲因颱風天輔選，又與苗栗縣議會議長鍾東錦合體，藍營內部也開始有「棄黃保蔣」聲音。

對於棄保說，蔣萬安昨表示，投票將近，各式各樣的政治操作都會出現，他不因此受影響；棄保就是政治上的操作，自己從沒考慮過。陳時中表示，自己的選民態度愈來愈堅定，拜票時都能感受到。先前不斷強調「說棄保沒出息」的黃珊珊則說，不談棄保、不談口水，候選人還是要把每天該做的事情做好。不過，各候選人陣營都擔心「西瓜偎大邊」效應，只要些微差距，就可能改變年底選戰結果，紛紛喊出「反棄保」口號。

新竹市也是三腳督激戰區。國民黨林耕仁7月底民調領先，進入9月卻豬羊變色，各家民調全數落後且屢創新低。地方盛傳，民眾黨候選人高虹安自知陸戰劣勢，藉由科技立委的背景得到竹科大老支持，居間牽線藍營地方人士拔樁；高還以考察市場為由與國民黨「最強母雞」台中市長盧秀燕合體，藍營新竹市前市長許明財也投入高陣營，日前高拜票更「巧遇」藍營中常委、掛名林耕仁競選總部總督導的呂學樟，藍白合傳言不斷。

林陣營指出，藍營縣市長候選人中，僅林耕仁深陷棄保泥沼，目前將希望寄託在高雄市前市長韓國瑜，已敲定下月5日合體，希望找回正藍軍支持度，破除「藍白合」。

苗栗縣也陷入棄保風暴。遭國民黨開除黨籍的鍾東錦爭取正藍軍支持，昨再拋國民黨謝福弘「密會」立法院前院長蘇嘉全證據，質疑蘇、謝密會是否出賣韓國瑜？會不會再次出賣國民黨？謝福弘昨強調「我一輩子沒有投過民進黨」，反駁密會之說，指禮貌性拜訪是常見現象；兩年前他幫韓國瑜選總統，也為立委徐志榮助選，韓在苗栗超過50%以上的得票率就是最好的證明，他已經提告，「直接法庭見」。

繼現任縣長徐耀昌公開幫鍾東錦站台後，遲未表態的國民黨立委陳超明，昨晚在替子弟兵後龍鎮長候選人蔡坤松輔選時，也公開為鍾東錦助選。

綠營方面，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎則表示，時代力量指稱他與鍾東錦「系出同源」，實在莫名其妙；但時力立委邱顯智反批，出身派系、受派系資助並不可恥，可恥的是選擇1筆抹去，更反問徐定禎「是不是砂石集團支持出來的候選人」。時力縣長候選人宋國鼎再「補刀」指出，凡走過必留下痕跡，徐想抹去，也無法抹去苗栗人的記憶。

國民黨 民調 民進黨

上一則

台南警遭控偷拍性愛影片 女網友表情讓他獲判無罪

下一則

民調結果差距大 黃珊珊批非單純民調而是刻意操作

延伸閱讀

最新民調／北市黄珊珊支持度最高 蔣萬安看好度居首

最新民調／北市黄珊珊支持度最高 蔣萬安看好度居首
選戰倒數自估選情 綠一喜一憂 藍至少平盤

選戰倒數自估選情 綠一喜一憂 藍至少平盤
波波牙醫爭議 蔣萬安、黃珊珊齊批陳時中

波波牙醫爭議 蔣萬安、黃珊珊齊批陳時中
關水門風波攻防 陳時中、黃珊珊、蔣萬安、柯文哲舌戰

關水門風波攻防 陳時中、黃珊珊、蔣萬安、柯文哲舌戰

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目