藍白北新苗3地憂棄保 苗栗鍾、謝搶正藍

台北市長選戰「三腳督」，民進黨陳時中(左起)、國民黨蔣萬安、北市前副市長黃珊珊棄保戰打得火熱，就怕邊緣化。(本報資料照片)

選戰進入最後一個月，台北市、新竹市與苗栗縣選情混沌不明，最後可能因為棄保效應影響選舉結果，棄保耳語已在這三地流傳；候選人擔心被棄、票源分散，分別出示民調 證明選情穩定，或強調自己才是正藍軍，或喊出「反棄保」口號。苗栗除了藍營分裂，大綠、小綠也吵成一團，戰情詭譎，不到最後關頭，勝負難定。

台北市長選戰「三腳督」白熱化，國民黨 蔣萬安、民進黨 陳時中、無黨籍黃珊珊民調持續膠著，前市長郝龍斌先前因擔心藍營選票分散，喊出黃珊珊票超過20%就會讓民進黨得利，被認為操作「棄黃保蔣」；隨著近期蔣萬安民調穩定，再傳出綠營基有人喊出「棄陳保黃」；台北市長柯文哲因颱風天輔選，又與苗栗縣議會議長鍾東錦合體，藍營內部也開始有「棄黃保蔣」聲音。

對於棄保說，蔣萬安昨表示，投票將近，各式各樣的政治操作都會出現，他不因此受影響；棄保就是政治上的操作，自己從沒考慮過。陳時中表示，自己的選民態度愈來愈堅定，拜票時都能感受到。先前不斷強調「說棄保沒出息」的黃珊珊則說，不談棄保、不談口水，候選人還是要把每天該做的事情做好。不過，各候選人陣營都擔心「西瓜偎大邊」效應，只要些微差距，就可能改變年底選戰結果，紛紛喊出「反棄保」口號。

新竹市也是三腳督激戰區。國民黨林耕仁7月底民調領先，進入9月卻豬羊變色，各家民調全數落後且屢創新低。地方盛傳，民眾黨候選人高虹安自知陸戰劣勢，藉由科技立委的背景得到竹科大老支持，居間牽線藍營地方人士拔樁；高還以考察市場為由與國民黨「最強母雞」台中市長盧秀燕合體，藍營新竹市前市長許明財也投入高陣營，日前高拜票更「巧遇」藍營中常委、掛名林耕仁競選總部總督導的呂學樟，藍白合傳言不斷。

林陣營指出，藍營縣市長候選人中，僅林耕仁深陷棄保泥沼，目前將希望寄託在高雄市前市長韓國瑜，已敲定下月5日合體，希望找回正藍軍支持度，破除「藍白合」。

苗栗縣也陷入棄保風暴。遭國民黨開除黨籍的鍾東錦爭取正藍軍支持，昨再拋國民黨謝福弘「密會」立法院前院長蘇嘉全證據，質疑蘇、謝密會是否出賣韓國瑜？會不會再次出賣國民黨？謝福弘昨強調「我一輩子沒有投過民進黨」，反駁密會之說，指禮貌性拜訪是常見現象；兩年前他幫韓國瑜選總統，也為立委徐志榮助選，韓在苗栗超過50%以上的得票率就是最好的證明，他已經提告，「直接法庭見」。

繼現任縣長徐耀昌公開幫鍾東錦站台後，遲未表態的國民黨立委陳超明，昨晚在替子弟兵後龍鎮長候選人蔡坤松輔選時，也公開為鍾東錦助選。

綠營方面，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎則表示，時代力量指稱他與鍾東錦「系出同源」，實在莫名其妙；但時力立委邱顯智反批，出身派系、受派系資助並不可恥，可恥的是選擇1筆抹去，更反問徐定禎「是不是砂石集團支持出來的候選人」。時力縣長候選人宋國鼎再「補刀」指出，凡走過必留下痕跡，徐想抹去，也無法抹去苗栗人的記憶。