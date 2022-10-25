民調結果差距大 黃珊珊批非單純民調而是刻意操作

無黨籍台北市長候選人黃珊珊24日公布文化政策。(記者徐偉真／攝影)

昨天兩份台北市長選舉民調 結果落差大，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，那已經不是單純的民調，而是故意操作，從她參選前就每天講棄保，她要重申，「講棄保就是沒有出息」。

QuickseeK民調中心昨發布最新民調，在支持度中黃珊珊33.7％最高，國民黨候選人蔣萬安33.2％居次，民進黨候選人陳時中 則以27.3％支持度緊追在後。而中廣與蓋洛普公司的民調顯示，蔣萬安支持度29.67％居第一、陳時中支持度22.13%，黃珊珊以17.42％落居第三。

黃珊珊今天在臉書發文，指假民調、真文宣的惡質選風又開始了，藍綠所做的特殊民調，跟獨立第三者所做的民調結果南轅北轍，而且越是靠近選舉，這類民調就如雨後春筍冒出。不管藍或綠，這些詭異的民調，都只是為了帶風向的操作性文宣。

黃珊珊今天在競選總部公布文化政策，記者會後接受媒體訪問。她說，她每天被大家問民調，民調可以天差地遠她覺得很神奇，大家都在用民調她沒意見，但那已經不是單純的民調，而是故意用操作的方式，從她參選前、半年以上，每天講棄保，她要再說一次，講棄保就是沒有出息。

媒體追問其中一份民調她的支持度大幅下降，是否被力挺她的市長柯文哲 在北市關水門事件爭議被拖累？黃珊珊說，兩份民調進行的時間差不多，她認為不會是一個事件，還是每天做好該做的事，該提政見就提政見，應該要棄藍綠、棄口水。

傳出柯文哲將於選前兩周請假替黃珊珊輔選，黃珊珊說，她今天才聽到這消息，她不知道市長的規畫，若柯文哲願意幫她輔選，她當然很高興。

北市百齡橋下堤外停車場，因為日前一場豪雨導致多輛車泡水，民進黨台北市長候選人陳時中昨談到此事說他若當選市長，絕不會在水門外還有車時就直接關水門，引起爭議。黃珊珊說，水門外淹掉的是車子，水門沒關的話是淹掉整個台北市，她要問住旁邊的車主，是希望車子被淹掉還是家被淹掉？重點在於關水門有一定標準，不是說只是為了車子，讓旁邊的區域變成水鄉澤國，關了水門，相關人員一定有地方可以移置，這不要拿來做政治操作。

下個月初就要舉行電視辯論會，媒體追問昨天是否和幕僚從上午討論辯論到下午？黃珊珊否認，表示每天都在準備辯論，市政她不用特別準備，唯一要準備的就是媒體的政治問題。