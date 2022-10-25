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韓國瑜：當2022啦啦隊 沒2024計畫

記者劉宛琳、歐陽良盈／台北25日電
高雄市前市長韓國瑜（中）24日稱沒想2024。圖為23日他出席台北市議員戴錫欽（右）競總成立大會。(記者余承翰／攝影)
高雄市前市長韓國瑜（中）24日稱沒想2024。圖為23日他出席台北市議員戴錫欽（右）競總成立大會。(記者余承翰／攝影)

高雄市前市長韓國瑜昨天表示，自己完全沒有選2024的計畫，現在就是當2022的啦啦隊。韓也說，2024年國民黨負責人絕對不能自私自利，心胸打開，「誰能贏、誰能力強，支持誰，成功不必在我」。

韓國瑜還強調，自己理念「旗幟鮮明」，就4句話：「中華民國是我們的國、台灣是我們的家、中華文化是我們的根、民主自由是我們的寶。」選擇輔選的參選人有3種，第1種是真正有熱情服務民眾的，第2種是過去選舉欠人情的，第3種是真正有在做事的優質參選人。

韓國瑜昨接受ＴＶＢＳ「少康戰情室」專訪。被問到是否參選國民黨主席，韓則說，「現在有朱立倫主席在，我不能講這個話」，希望朱立倫好好領導國民黨，他不會希望朱摔倒；讓人民覺得國民黨煥然一新、改革成功，是朱最大的任務。

主持人趙少康詢問是否參選2024，韓強調「沒有，完全沒有這個計畫」，人的生命是一個歷程，結婚進洞房花燭夜跟選舉是完全不同的概念，他從來沒有聽過一個新郎結婚之後，「說我今天身體不舒服，麻煩你幫我進洞房花燭夜，那是不可能的事情」，選舉靠眾人之力，結婚是靠自己一人之力。

韓國瑜說，選舉就像打籃球，有前鋒、中鋒、後衛和教練，以及籃球隊長和啦啦隊，「2020年我曾經當過籃球隊隊長，如果我今天腦袋每天想我繼續當籃球隊隊長，那真的是一個大傻瓜」。韓強調，「我扮演的角色是啦啦隊和啦啦隊隊長」，幫人助講、拍手，介紹候選人優質的一面。

他也不客氣地說，這個時候任何人討論2024，對2022年的選舉都是不太好的；這跟打麻將一樣，國民黨不能再打清一色，必須考慮打「湊一色」了，就是要合作的意思。

國民黨 韓國瑜 中華民國

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