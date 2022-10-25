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藍嗆：請用『飛帆標準』好好檢驗兩岸權貴資本家鄭運鵬

記者劉宛琳／台北25日電
國民黨今舉行 「請用『飛帆標準』好好檢驗兩岸權貴資本家鄭運鵬」記者會。(記者劉宛琳／攝影)
國民黨今舉行 「請用『飛帆標準』好好檢驗兩岸權貴資本家鄭運鵬」記者會。(記者劉宛琳／攝影)

國民黨24日舉行 「請用『飛帆標準』好好檢驗兩岸權貴資本家鄭運鵬」記者會，指民進黨桃園市長候選人鄭運鵬2008年立委敗選後赴大陸跟三大電信談生意，若照民進黨副秘書長林飛帆的標準，就是兩岸政商資本合謀。國民黨呼籲林飛帆別再雙重標準，鄭運鵬也應對外說清楚講明白。

桃園市議員候選人凌濤指出，鄭運鵬立委敗選後就成立資本額5600萬台幣的「鷗業新媒體」與大陸3大電信洽談生意，這3大電信還在2021年被紐約證交所宣布下架，原因是因為有中共軍方背景。

凌濤說，反觀國民黨桃園市長候選人張善政在與大陸「網戰」時，還曾被中共央視點名批評，結果鄭運鵬竟在和中共軍方背景國企談生意。按照林飛帆的標準，鄭運鵬已成為「兩岸政商資本合謀」一員，根本是國安危機。林飛帆是否應好好檢驗鄭運鵬，不要雙重標準？

凌濤表示，林飛帆過去批評台企聯和台商返台投票補助，更聲稱要弄中共代理人法。請問林飛帆：鄭運鵬投資大陸期間，有沒有與台企聯往來？算不算台商？鄭運鵬投資大陸涉及的電話「彩鈴」服務，與中共國營企業即3大電信關係千絲萬縷，照林的邏輯，是否算是中共代理人？

台北市議員候選人柳采葳表示，林飛帆曾用放大鏡檢視張善政，認為張善政跟他黨人士合照就算親密戰友，那麼林飛帆在太陽花期間的親密戰友柳林瑋（涉強制猥褻、侵占、詐欺）、陳為廷（涉性騷擾）、林穎孟（涉不當勞動行為）也曾合照，是否也是認同這3人的違法行為？

柳采葳質疑，林飛帆更曾與性侵犯柳林瑋共同開記者會，還曾在立法院一起住過、一起睡過，是否應該對外好好說明清楚？黑道黃承國更曾是蔡英文的國策顧問，照同樣標準，難道蔡英文也認同黃承國的黑道行為？如果鄭運鵬當兩岸權貴是人生經歷的一部份，那麼林飛帆和柳林瑋是親密戰友，這是否也是人生經歷的一部份？還是林飛帆為了抹黑其他人，要把自己的親密隊友全都拋棄？

中共 國民黨 張善政

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