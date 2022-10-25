韓復出 鄭運鵬：勿重演噩夢 張善政：桃園公安才是噩夢

國民黨桃園市長候選人張善政（中）說，不怕批評才是偉大城市的真正價值，公安問題百出的建設才是桃園真正的噩夢。(記者曾增勳／攝影)

高雄市前市長韓國瑜 復出受矚目，還未合體國民黨桃園市長候選人張善政 ，已見「反韓」操作。民進黨市長候選人鄭運鵬連日質疑「高雄噩夢不要在桃園重演」，前晚還邀高雄市長陳其邁站台；張善政昨反擊，不怕批評才是偉大城市的真正價值，公安 問題百出的建設才是桃園真正的噩夢。

桃園市長選情膠著，藍綠差距有限，各界關注韓國瑜何時合體張善政。張善政透露，兩人已談好，時間應在11月上旬，細節待討論，韓國瑜一定優先幫他站台，讓他很暖心。

韓、張未合體，綠營已操作催化反韓情緒。鄭運鵬說，參選市長後，第一個請益對象是陳其邁，陳提到2018年高雄的噩夢，韓國瑜當選市長後，市民馬上後悔，他也是高雄女婿，果然發現張善政把韓國瑜扭曲高雄的手法用在桃園，「高雄噩夢不要在桃園重演」。陳其邁說，桃園要回到國民黨執政時代？還是延續市長鄭文燦8年建構的市政藍圖？相信市民會做出智慧決定。

張善政競辦發言人何元楷反批，桃園公安問題百出的建設才是市民真正的噩夢，像八德運動中心天花板塌落、桃園運動中心多處漏水、平鎮停車場塌陷造成傷亡、楊梅行政大樓遇雨上浮，「張善政當市長會是桃園的美夢」，不會讓這些噩夢重演。

張善政說，他當過行政院長，深知沒有完美施政，不怕批評才是偉大城市的真正價值。他當初決定接受徵召後，韓國瑜傳訊息「恭喜，加油」；政治人物彼此要有情有義，不要像綠營「桃園三結義」，新竹前市長林智堅現在一個人待在新竹有點落寞。