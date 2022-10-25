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觀察站／棄保戰打得火熱 就怕邊緣化

記者 王駿杰、林麗玉、范榮達
台北市長選戰「三腳督」，左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、北市前副市長黃珊珊。(本報資料照片)
台北市長選戰「三腳督」，左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、北市前副市長黃珊珊。(本報資料照片)

九合一選舉即將倒數一個月，有人直呼「選情冷」。但選情緊繃的北市、竹市、苗栗，正為棄保戰得火熱，三地棄保效應已成為勝負關鍵。

台北、新竹市長選舉都是「三腳督」，選舉狀況卻不同。北市若激化成藍綠對決、讓藍綠歸隊，無黨籍黃珊珊將面臨被邊緣化風險；在新竹市，民進黨網軍、側翼以「總統級」規格狂打民眾黨高虹安，意外讓「討厭民進黨」風暴凝聚，國民黨林耕仁期待韓國瑜能拉回藍軍被吸走的票。

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前與高雄市前市長韓國瑜合體，睽違4年「韓流」再度來襲，催出韓粉激情；但也有人憂心，韓若持續在北市颳起韓流旋風，反作用力恐怕會激化民進黨陳時中支持者、甚至中間選民的反韓效應。民眾黨人士並分析，若韓國瑜催出藍綠對立，就怕黃珊珊被淹沒掉。

在新竹，年輕、有科技背景的高虹安帶給民眾好印象，但民進黨全面動用網軍，負面選戰模式造成反效果，引起非綠營民眾、部分藍營人士聲援，意外造就高虹安在全國聲量，聲勢領先藍綠。不過，國民黨林耕仁是6連霸資深市議員、民進黨沈慧虹是前副市長，兩人各具基層實力，若藍綠基本盤回歸，選舉結果可能與民調不同。

苗栗縣長選舉，國民黨分裂，候選人謝福弘有藍營大咖助選，喊出「1藍打1黑2綠」，狀告無黨籍候選人鍾東錦，標榜正藍軍操作棄保。鍾東錦陣營也直指自己「1藍打3綠」，翻出兩年前總統大選前夕，謝福弘與立法院前院長蘇嘉全見面的歷史，且繼縣長徐耀昌後，立委陳超明昨也公開支持鍾，聲勢看漲，也希望票源別太分散。

綠營部分，徐定禎披上民進黨戰袍出征，除了大咖助選，更「挖角」時代力量縣長候選人宋國鼎縣議會的盟友，號召綠軍團結。宋國鼎則在同黨立委助攻下，左打鍾東錦、右打徐定禎，戰將形象與知名度都大增。藍軍兩人內訌、大小綠間會否棄保，在在牽動選戰勝負。

民進黨 國民黨 韓國瑜

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