蓋洛普民調 蔣萬安領先 陳時中超車黃珊珊

國民黨籍台北市長參選人蔣萬安（左起）、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中。(本報資料照片)

台北市長「三腳督」戰況激烈，最新民調 出爐。中廣與蓋洛普公司合作，24日發布最新民調，國民黨候選人蔣萬安以支持度29.67％居首，而上回墊底的民進黨候選人陳時中 ，此次微幅增加至22.13％，而在藍、綠支持者逐漸歸隊之下，無黨籍的黃珊珊支持度下降至17.42％。中廣董事長趙少康分析，「棄陳保黃」是絕對不可能的事。

民調顯示，台北市選民結構上，支持民進黨有15.1％，國民黨20％、民眾黨5.2％；而認為自己「看人不看黨」者高達52.9％，其中20.93％支持蔣，22.45％支持黃，15.47％支持陳。

趙少康說，民調顯示並沒有明顯棄保發生，陳時中的支持者中，民進黨已經85%都支持陳時中，只有1.2%支持黃珊珊，所以民進黨幾乎沒有人支持黃珊珊，那要如何棄保呢？國民黨支持黃珊珊的人還有6%，但是支持黃珊珊的藍營選民認為，反正支持黃珊珊也沒機會勝選，所以可能回流至蔣萬安；就連民眾黨支持黃珊珊的人都只有6成，黃珊珊最多的支持者是22％換人不換黨的中立選民，所以「棄黃保蔣」還有機會，陳、黃之間不可能棄保。

另外，QuickseeK民調中心發布最新台北市長民調，支持度中，以無黨籍候選人黄珊珊33.7％最高，國民黨候選人蔣萬安33.2％居次，雙方僅差距0.5個百分點，民進黨候選人陳時中則以27.3％支持度緊追在後。

三位台北市長候選人的好感度方面，黃珊珊的好感度也最高，57.8%的市民表示喜歡，25.9%表示不喜歡。46.7%台北市民對於蔣萬安的整體感覺表示喜歡，37.3%表示不喜歡。陳時中的好感度則是三人中最低，高達58.3%的市民表示不喜歡陳時中，僅33.3%表示喜歡。

若進一步比較台北市民的選票流動，則可以發現2018年投給柯文哲的市民在此次選舉中，有49.8%會支持黃珊珊，29.0%支持陳時中，17.0%支持蔣萬安。而2018年投給丁守中的市民，則有77.2%會支持蔣萬安，17.0%會支持黃珊珊。

比較3位候選人支持者的投票 意願，以陳時中的支持者表示一定會去投票的比例最高，達到87.3%，蔣萬安以82.3%居次，黃珊珊支持者則僅70.3%表示一定會去投票，黄珊珊支持者投票意願不高。

若進一步篩選一定會去投票者，重新計算3者的支持度，則3人之間的支持度會產生明顯變化。蔣萬安的支持度則變為第一，35.9%。黃珊珊31.4%、陳時中31.3%。

這份調查也詢問台北市民最不希望誰當選市長，以陳時中的比率為最高，占54.4%，其次為蔣萬安27.7%，黃珊珊6.0%。

看好度部分，則以蔣萬安的看好度為最高，占36.8%，其次為黃珊珊24.8%以及陳時中，23.9%。

本次調查由QuickseeK民調中心出資且執行，調查期間於2022年10月17日至2022年10月22日，調查對象為戶籍於台北市12個行政區年滿20歲之一般民眾，採用分層隨機抽樣方式，針對受訪者手機號碼發送簡訊問卷連結，由受訪者回填問卷方式進行，並且排除重複填答者。此次調查共完成1203份有效樣本，抽樣誤差在95％的信心水準下，正負2.83個百分點。