關水門風波攻防 陳時中、黃珊珊、蔣萬安、柯文哲舌戰

台北市長柯文哲（前排中）與三位台北市長候選人黃珊珊（前排右）、蔣萬安（後排左三）、陳時中（後排左一），23日一同出席「2022台北客家義民嘉年華挑擔奉飯」活動。（記者黃義書／攝影）

選戰倒數，台北市長藍綠白候選人蔣萬安、陳時中 、黃珊珊持續「空中交鋒」水門何時關、怎麼關，昨天同場參加台北客家義民嘉年華活動卻「零互動」，但黃珊珊與台北市長柯文哲 站第一排踩街，蔣、陳站第二排，被質疑主辦單位大小眼。

北市上周強降雨發生關水門通知太慢爭議，造成百齡橋下數十輛車泡水，有民眾一度受困堤外。民進黨市長候選人陳時中前天表示「人車都還在外面就關水門放給它淹，說不過去，若我當選，絕不讓這種事再發生。」

陳時中不關水門說法引起爭議，民眾黨市議員候選人張志豪舉2001年納莉颱風造成27人死亡、三人失蹤及房屋六戶全倒、49戶半倒、地下室淹水4151棟為例，要陳時中參考；市議員候選人吳怡萱則批「堤外有人就絕不關」是極端又缺乏科學的「情感式」治理，凸顯陳時中外行。

陳時中昨表示，他是指訂定規則就要有人遵守、督導，必然要有決策單位的人做決定；競選團隊總幹事吳思瑤補充，陳時中的意思是未來會把預判及程序機制做到完備，就有充裕時間通知、預警，「重點就是指揮中樞不能失靈」。

無黨籍市長候選人黃珊珊表示，什麼事情都要有比例原則，水門攸關大台北市民生命財產安全，若有人在河堤內，也有方法出來，而不是不關水門。國民黨 市長候選人蔣萬安說，面對強降雨當然要及時關閉水門才能降低市民財產損失，絕不是以車輛全部撤離做為關閉水門依據。

台北市長柯文哲昨也加入戰局，被問到看法時先說「我的幕僚已經一再提醒我不要再罵他了」，接著說當年他任防疫指揮官，要不是靠後面那一排（專家），只靠他指揮不知道要死多少人，說完頻搖頭。他說，這是常識問題，水淹上來，外面有車還是要關水門，「水淹進台北市，開什麼玩笑？納莉颱風慘劇就重演。」

另外，一年一度台北客家義民嘉年華活動昨登場，挑擔隊伍繞行台北市區2.4公里。柯文哲與北市客委會主委徐世勳、黃珊珊站第一排，蔣萬安、陳時中等站第二排「挑擔奉飯」，被質疑「主客有別」。

黃珊珊表示，尊重主辦單位安排，不要每天都要政治聯想；陳時中說，這種事情沒關係，若他當選，未來北市客家義民嘉年華活動要擴大辦理；蔣萬安競辦表示，對排序沒意見，未來會將客家文化列為城市文化亮點。