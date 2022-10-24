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豐原農會總幹事之女成立競選總部 盧秀燕、蔡其昌搶樁

記者 陳秋雲
無黨籍台中市議員蔡怡萱昨天辦誓師大會，台中市長候選人蔡其昌（左二）到場力挺，送上好彩頭。(記者游振昇／攝影)
無黨籍台中市議員蔡怡萱昨天辦誓師大會，台中市長候選人蔡其昌（左二）到場力挺，送上好彩頭。(記者游振昇／攝影)

27歲的無黨籍台中市議員候選人蔡怡萱昨天成立競選總部，不僅現場湧入上千名支持者，連藍綠市長候選人盧秀燕、蔡其昌都來站台，給足面子。原來，蔡怡萱父親是豐原農會總幹事蔡森揚。蔡森揚在綠營活躍，近年又與地方紅派互動頻繁，蔡其昌昨天前腳剛走，五分鐘後，盧秀燕後腳就跟上，藍綠上演「搶樁大戰」。

蔡怡萱昨天上午9時舉行誓師大會，蔡其昌原訂9時15分到，最後提早十分鐘與蔡怡萱一同進場，致詞後大約9時30分離場；盧秀燕原訂9時20分到場，眼看就要與蔡其昌「王見王」，盧則在車內，等蔡離場後才現身，兩人巧妙錯身，相隔約5分鐘。

不僅到場時間暗中較勁，台上致詞也見機鋒。蔡其昌指出，「怡萱叫我叔叔，我一定要來站台」，他送上象徵「好彩頭」的大菜頭，稱讚蔡怡萱是未來議會最好的守護神。盧秀燕致詞則說，好朋友的女兒要為民服務，她一定要親自到場，還特別送上包子跟粽子，預祝「包中」。

現場氣氛也令人玩味。蔡其昌上台時，現場高喊「蔡其昌加油、蔡怡萱凍蒜」；換盧秀燕致詞，主持人台詞變成「盧秀燕凍蒜、蔡怡萱凍蒜」。至於豐原農會體系要支持盧或蔡？蔡怡萱昨說，不管藍綠，只要為了人民都支持。

農會選票是兵家必爭之地。盧秀燕日前成立農漁會後援會，三位農會總幹事缺席，其中之一就是豐原區。蔡森揚可說藍綠通吃，過去大力輔選前市長林佳龍，近年來又與紅派互動頻繁，動向受矚目。但目前全力輔選女兒的蔡森揚，市長選舉誰也不得罪，直說盧、蔡都非常優秀。

盧、蔡同場交鋒並非首次，上個月兩人也曾一前一後幫無黨籍黑派議員王朝坤站台。但王近日因違反農會法「交付財物罪」，遭中選會取消參選資格；王昨也為蔡怡萱站台，藍綠搶票更激烈。

不過，盧、蔡「廣結善緣」為無黨籍站台，讓同黨的市議員候選人頗有微詞，擔心「母雞」加持對手，恐讓支持者混淆，選情更吃緊。

台中市長盧秀燕（右二）與台中市議員張廖乃綸同台，盧稱「女力」組合將守護全齡的台中...
台中市長盧秀燕（右二）與台中市議員張廖乃綸同台，盧稱「女力」組合將守護全齡的台中市民。(圖：盧秀燕競總提供)

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