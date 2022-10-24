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桃園勝負 牽動藍黨主席與2024之爭

記者 劉宛琳
桃園選戰的勝負，可能牽動朱立倫與韓國瑜的黨主席角逐，也將影響朱立倫與侯友宜的2024之爭。圖為國民黨桃園市長候選人張善政暨市議員龍潭聯合服務處成立，鄉親包圍歡迎場面熱烈。(記者曾增勳／攝影)
桃園選戰的勝負，可能牽動朱立倫與韓國瑜的黨主席角逐，也將影響朱立倫與侯友宜的2024之爭。圖為國民黨桃園市長候選人張善政暨市議員龍潭聯合服務處成立，鄉親包圍歡迎場面熱烈。(記者曾增勳／攝影)

選戰即將倒數30天，擁有14個執政縣市的國民黨，除了苗栗藍軍分裂外，目前選情幾乎難以撼動；黨內評估，非執政的桃園、台北、基隆最有機會勝選，最差14席維持平盤，最好16席、6都過半。其中，桃園的勝負，可能牽動朱立倫與韓國瑜的黨主席角逐，也將影響朱立倫與侯友宜的2024之爭。

侯友宜2018年在新北市長一役大贏蘇貞昌29萬餘票，目前民調更輾壓對手林佳龍，背負著不能贏少於30萬票的壓力。不過，2014年尋求新北市長連任的朱立倫，選前1個月的民調還以49%贏過對手游錫堃的27%，最後卻只贏2萬多票；同年在桃園，吳志揚甚至被鄭文燦逆轉。過往的案例，讓領先者不敢絲毫大意。

不過，2014年有柯文哲、2018年有韓國瑜外溢效應，民調準確性受影響較大。今年全國選情相對冷，6都僅台北市較受注目；若投票率降低、藍軍催不出票，對目前民調大贏對手的侯友宜、盧秀燕等人恐是隱憂。

此外，韓國瑜近日輔選行程愈來愈密集，被黨內解讀劍指黨主席。但韓參選黨主席有其客觀條件，如果國民黨拿下台北、桃園其中一都，甚至兩都，坐擁15、16席，朱立倫將穩坐黨主席；除非輸掉兩都，朱才會面臨逼宮。但黨內認為，最少都會拿下一都，所以韓選黨主席的機率並不高。

綜觀九合一選舉，國民黨最差應可維持平盤，「決戰桃園」成為藍綠氣勢消長的關鍵之役。

藍綠兩黨在桃園的提名，都是「個人意志」的展現，市長選戰結果也決定誰可能成為「跛腳主席」，更影響2024誰來選總統。

民調 國民黨 侯友宜

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