綠特效藥抗共保台 選情太冷陳時中開第一槍

台北市長柯文哲（前排中）與三位台北市長候選人黃珊珊（前排右）、蔣萬安（後排左三）、陳時中（後排左一），23日一同出席「2022台北客家義民嘉年華挑擔奉飯」活動。(記者黃義書／攝影)

選戰進入最後決戰關頭，走訪民進黨 各地競選團隊，近來最常聽到的一句話就是「怎麼選情這麼冷？」矛頭指向的，正是黨中央督軍不力，甚至對黨秘書長林錫耀缺乏整體大戰略的批評也不在少數。一位綠營台中教父級大老就直言，民進黨的選戰縱深至今沒有拉出來，流於各地獨立作戰，大環境嗅不到對民進黨有利氛圍。

民進黨的盤算是，蔡總統與蘇內閣滿意度雙雙保有約五成水準，顯見中央有實績當靠山，是九合一選戰最大利多。但啟動選戰模式兩個月下來，中央執政滿意度卻遲遲無法轉換為對綠營候選人的支持；如何為選戰「點火」，已成了民進黨高層近來最頭痛問題。

府院黨祭出的解方，仍屬傳統選戰操作範疇。面對非典型的冷清選戰，要「先掌握自己能掌握的」，也就是至少緊握基本盤。該理念源自於四大公投 時的啟發，當時公投投票率也非常低落，中間選民幾乎消失了，民進黨最後能勝出的關鍵，就在於比起藍營更能穩穩地把鐵票基本盤催出；這回盼能複製公投經驗。

從綠營主帥蔡英文近兩天周末滿檔輔選行程，就能印證上述戰略。蔡總統全台跑透透，正是希望喚起民眾「中央執政其實不錯」的想法，且由於綠營共主地位尚穩固，她前往第一線，對催出民進黨基本盤仍具相當吸引力。

至於被視為點燃選情的特效藥「抗中保台」，府院黨逐漸凝聚的共識為「點到為止」，意即不用刻意不談，但不會成為選戰主訴求；上周末蔡、賴一連跑了多場輔選行程，相關談話亦符合此原則。背後的考量，除了評估兩岸牌在地方選舉的效力問題，更有當前台海局勢嚴峻，高層相關言論應更謹慎為之的思維。

但選情始終熱不起來，讓第一線已開始出現「亂服藥」情況。北市長候選人陳時中 23日開出抗中保台第一槍，指自己一路以來都有抗共保台的DNA，面對中共20大後新變局，要選首都市長的候選人對「抗共保台」都不容模糊以對。

陳時中的動作，反映出地方候選人苦等無中央有效奧援，自行採取權宜之計的狀況。若民進黨持續無法找回基本盤熱情，只怕類似事件會一再發生。