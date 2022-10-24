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11月帛琉拚觀光 賴清德再出訪 端外交成績單爭大位

記者 丘采薇
民進黨新北市長候選人林佳龍23日晚在三重舉辦大型造勢晚會，副總統賴清德（中）到場站台。(記者余承翰／攝影)
民進黨新北市長候選人林佳龍23日晚在三重舉辦大型造勢晚會，副總統賴清德（中）到場站台。(記者余承翰／攝影)

九合一選舉倒數，民進黨高層動態備受關注。據悉，副總統賴清德將啟動任內第三度出訪，這次將奉蔡英文總統之命前往台灣南太平洋友邦帛琉，預計11月1日啟程，3日回國，為期三天。行程雖只有短短三天，主要任務也在「拚觀光」，但賴一年內三次出訪，對民進黨內2024潛在對手而言，也是競爭「外交成績單」。

賴清德任內首次出訪，是今年1月奉蔡英文總統之命，帶著「穩固邦誼」的任務，出訪台灣中美洲友邦宏都拉斯。賴也在該次出訪與美國副總統賀錦麗「巧遇」交談30秒。

賴第二次出訪也是「意外」，今年7月安倍晉三遇刺身亡，他獲安倍家邀請前往東京參加家祭，全程秘密往返，在低調中完成任務。

賴的第三次出訪，將代表蔡總統帶旅遊業者到帛琉「踩線」。但「拚觀光」之外，賴也將與帛琉總統惠恕仁雙邊會談，「拚外交」的重要性也不言可喻。

九合一選舉即將倒數一個月，賴清德與蔡總統、行政院長蘇貞昌頻繁為民進黨候選人輔選，「三巨頭」動向備受關注。除了桃園市長鄭文燦、前副總統陳建仁一直被視為綠營2024可能人選，蘇貞昌的賣力輔選，也引發外揣測。隨著賴清德頻頻出訪，綠營2024之爭，也從內政延伸到外交了。

對於賴清德出訪帛琉細節，總統府發言人張惇涵昨表示，相關規畫仍在討論，尚未定案；若有定案，將會適時對外說明。據悉，巷 賴清德此行主要任務是「拚觀光」，將邀請觀光業者同行，盼在邊境解封後重新打造台帛觀光市場。

賴清德 觀光 民進黨

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