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黑白集／「再給綠機會」 誰給人民機會？

黑白集
蔡英文在臉書發文，呼籲2022選舉「給民進黨候選人一個機會」，網友反問「誰給台灣人好好活著的機會？」（本報資料照片）
蔡英文在臉書發文，呼籲2022選舉「給民進黨候選人一個機會」，網友反問「誰給台灣人好好活著的機會？」（本報資料照片）

蔡總統在臉書發文，呼籲大家選舉「給民進黨候選人一個機會」，讓2022「台灣隊」能繼續陪她一起打拚。這種喊話大家聽多了，犀利的網友更在PTT「舉一反十五」地細數蔡政府六年表現，包括房價飛漲、法案自肥、社會安全網破漏、停電都怪小動物、黑箱決策嚴重，並反問她「誰給台灣人好好活著的機會？」

「給一個機會」之語令人生膩，民進黨20年來兩度執政，大家給它的機會還不夠多？而人們又得到了什麼回報？這些年，台灣內部愈來愈撕裂，執政者用國家機器攻擊在野黨，任意對百姓開罰；而外部變得愈來愈危險，連護國神山都被拿去當外交籌碼，年輕世代則要延長兵役準備上戰場。這樣的日子，老百姓好受嗎？

更諷刺的是，網友PO出蔡英文十年前參選總統的文宣，那時蔡英文問道：這四年你過得好嗎？你買得起房子嗎？物價一直漲，你受得了嗎？你是不是覺得愈來愈窮、愈來愈累？她要求「給蔡英文一個改變台灣的機會」。同樣的問題，今天都還沒解決，她有什麼話說？

人民給了蔡英文八年的機會，但這些年你過得好嗎？六年來，台灣確實變了，政府變得更專斷，官員心胸變得更狹隘，民主政治倒退嚕，網軍橫行暴走，社會變得不寬容，民間聲音變得微弱。哪一點，讓台灣變得更美好？

蔡英文 民進黨 臉書

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