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選戰倒數自估選情 綠一喜一憂 藍至少平盤

記者蔡晉宇、劉宛琳、歐陽良盈／台北24日電
國民黨評估，北市長候選人蔣萬安（中）選情趨穩。（記者余承翰／攝影）
國民黨評估，北市長候選人蔣萬安（中）選情趨穩。（記者余承翰／攝影）

九合一選舉27日將進人倒數30天，民進黨評估選情「一喜一憂」，喜的是苗栗、南投拉近差距，憂的是北市和桃園陷入苦戰；國民黨指出，最理想可拿十六縣市、六都過半，最差也會維持平盤，民進黨台北市長候選人陳時中屢次「自爆」、無黨籍候選人黃珊珊邊緣化後，國民黨候選人蔣萬安選情趨穩。民眾黨則力拚北市黃珊珊、竹市高虹安勝選，桃園賴香伶全力一搏。

國民黨高層指出，目前關鍵選區包括台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、澎湖縣，桃園候選人張善政前天北區競總成立晚會，黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都站台，穩定選情；藍營北北基桃將從11月開始區域聯防，有機會再拉開領先差距。

國民黨人士也說，新竹市林耕仁持續強化陸戰；苗栗鍾東錦、謝福弘最後是否會棄保，是能否阻擋民進黨徐定禎的關鍵；澎湖在朱立倫親自出馬整合後，選情朝正向發展。整體來說，六都過半還是最重要目標，桃園選局同步牽涉蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、副總統賴清德的競合，以及藍營是否大勝的關鍵，「重中之重就是桃園」。

民進黨人士盤點，目前被列為藍綠激戰區的縣市有台北市、桃園市、基隆市、新竹市與苗栗縣，以至少在五個激戰區中贏得三縣市為目標。

民進黨人士也指出，台北市長選戰中不可能操作棄保，近來綜合輿情、民調分析，確實顯示出蔣萬安平盤，黃珊珊上揚，陳時中略為落後的狀況，顯示民間自發性「棄陳保黃」正隱約發酵，這是最需要高度戒備的重點。北市團隊也因此祭出頻掃街、鞏固組織的「大陸軍」方針，目的就是要在最後關頭鞏固基本盤，避免再被對手順勢操作棄保而失分。

民眾黨秘書長謝立功指出，選戰最後一個月，將全力發揮空戰優勢，再加上陸軍全面迎戰，盼獲得藍綠以外的中間選民認同。

民進黨 國民黨 陳時中

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