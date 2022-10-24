周日輔選拚場 民進黨聚焦南台灣 國民黨分進合擊

民進黨評估南台灣選情穩定領先，蔡英文總統（中）23日在台南輔選。（記者鄭惠仁／攝影）

九合一選戰本周將進入倒數30天，昨天星期天，民進黨 重兵放在南台灣，蔡英文 總統昨為台南市長黃偉哲輔選時表示，「要讓台南大贏，拚出台灣第一名」。國民黨 則分進合擊，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、前總統馬英九分頭在新北造勢，營造氣勢。

侯友宜昨天一連參加六場和市議員候選人聯合競選總部成立活動，他說，大家要讓北北基桃共好，所有議員及里長全壘打，拜託市民幫忙「拉票、催票、投票」，讓新北市繼續往前邁進。

對於朱、侯、馬昨在新北卻未同台，民進黨新北市長候選人林佳龍暗酸「民進黨都很團結」。朱立倫說，難道民進黨每人每次都同台，綠營不用見縫插針；國民黨現在最重要的目標就是2022年團結勝選，實實在在做事情，一切為市民打拚，最後一定會獲得選民認同。

蔡英文總統昨連趕嘉義市、台南市及屏東縣輔選行程；她質疑，嘉義市府的前瞻計畫執行率全台倒數、市府曾提出十大市政計畫也只完成三項，且汙水下水道系統是前市長涂醒哲開始做，四年前市長換人後，速度就慢下來，連監察院都糾正，「現在市府做不來，我們就換一個市府」。

嘉義市府反駁，去年獲內政部營建署汙水下水道建設計畫考核評鑑第三組第一名；前瞻計畫的三處停車場、西區運動館，都工料雙漲，市府自行追加預算，中央補助卻仍相同。