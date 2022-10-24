我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

周日輔選拚場 民進黨聚焦南台灣 國民黨分進合擊

台灣新聞組／台北24日電
民進黨評估南台灣選情穩定領先，蔡英文總統（中）23日在台南輔選。（記者鄭惠仁／攝影）
民進黨評估南台灣選情穩定領先，蔡英文總統（中）23日在台南輔選。（記者鄭惠仁／攝影）

九合一選戰本周將進入倒數30天，昨天星期天，民進黨重兵放在南台灣，蔡英文總統昨為台南市長黃偉哲輔選時表示，「要讓台南大贏，拚出台灣第一名」。國民黨則分進合擊，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、前總統馬英九分頭在新北造勢，營造氣勢。

侯友宜昨天一連參加六場和市議員候選人聯合競選總部成立活動，他說，大家要讓北北基桃共好，所有議員及里長全壘打，拜託市民幫忙「拉票、催票、投票」，讓新北市繼續往前邁進。

對於朱、侯、馬昨在新北卻未同台，民進黨新北市長候選人林佳龍暗酸「民進黨都很團結」。朱立倫說，難道民進黨每人每次都同台，綠營不用見縫插針；國民黨現在最重要的目標就是2022年團結勝選，實實在在做事情，一切為市民打拚，最後一定會獲得選民認同。

蔡英文總統昨連趕嘉義市、台南市及屏東縣輔選行程；她質疑，嘉義市府的前瞻計畫執行率全台倒數、市府曾提出十大市政計畫也只完成三項，且汙水下水道系統是前市長涂醒哲開始做，四年前市長換人後，速度就慢下來，連監察院都糾正，「現在市府做不來，我們就換一個市府」。

嘉義市府反駁，去年獲內政部營建署汙水下水道建設計畫考核評鑑第三組第一名；前瞻計畫的三處停車場、西區運動館，都工料雙漲，市府自行追加預算，中央補助卻仍相同。

民進黨 國民黨 蔡英文

上一則

韓國瑜趕場輔選 未正面回應是否投入2024大選

下一則

新聞評論／確診不能投票 重演戕害民主鬧劇

延伸閱讀

中共20大引兩岸局勢討論 朱立倫批綠營政治操控對立

中共20大引兩岸局勢討論 朱立倫批綠營政治操控對立
蔡英文3個月10度赴新北輔選 藍諷林佳龍「最大小雞」

蔡英文3個月10度赴新北輔選 藍諷林佳龍「最大小雞」
觀察站／2024前哨戰 藍綠黨魁保衛戰

觀察站／2024前哨戰 藍綠黨魁保衛戰
光復77周年 朱立倫：沒台灣光復 就沒自由民主的台灣

光復77周年 朱立倫：沒台灣光復 就沒自由民主的台灣

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感