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藍綠全台拚場 蔡英文喊決戰中台灣 藍重兵集結桃園

台灣新聞組／台北23日電
新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫，22日共同為國民黨桃園市長候選人張善政站台。（記者鄭國樑／攝影）
新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫，22日共同為國民黨桃園市長候選人張善政站台。（記者鄭國樑／攝影）

候選人號次抽籤後的超級周末，藍綠全台大拚場。蔡英文總統和副總統賴清德在台中聯手重批台中市長盧秀燕施政不力，要力拚「決戰中台灣」；國民黨主席朱立倫則在桃園合體新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，以及黨籍桃園市長候選人張善政，藍營高喊「漢子燕子挺善良」。

相較藍綠大造勢，因研判北市有致災性豪雨，台北市長柯文哲昨罕見取消原訂的台南輔選行程。

藍軍重兵集結張善政北區競總成立大會，儘管飄雨，但現場宣布超過2萬人。前議員羅智強、中廣董事長趙少康輪番助講，批民進黨採購高端疫苗資訊不明，卻害慘施打者，甚至以抗中保台提高仇恨值，1126要用選票教訓民進黨。

朱、侯、盧、張在台上齊舉雙手，高呼「漢子燕子挺善良」。盧秀燕表示，張善政當過科技部長、行政院長，是國家級領導人才，而桃園是國門之都，要發展國際建設和產業，尤其是先進科技是張善政最在行的，能為桃園帶來善政。

侯友宜自嘲又矮又胖，張善政是又高又帥的康乃爾教授，沒想到一個文生和一個抓壞人的警察要一起選舉，未來新北和桃園在北台灣可以成為跟全世界競爭的大都會，「挺北台灣共好，中華民國會更好」。

張善政說，當年桃園捷運綠線送到行政院，他擔任行政院長要相關部門盡速定案，通過時，桃園市長鄭文燦還特別表示感謝，現在他出來選舉，鄭文燦、對手鄭運鵬就改口，「我一點都不意外，因為民進黨沉淪到天怒人怨的地步，就是因為完全沒有是非」。

蔡英文昨從台灣頭輔選到台灣尾，一早先到宜蘭為江聰淵站台，隨後到台中輔選，她批評盧秀燕在台中四年施政不力，至今沒重大建設。

蔡英文輔選黨籍新竹縣長候選人周江杰時表示，在新竹縣隔壁的桃園市、新竹市，在中央地方的攜手合作下，雙雙創下五星級的執政，新竹縣不能再原地踏步。

陳其邁昨成立競選總部，主辦單位宣布5萬人到場。蔡英文說，之前高雄沒選對人，退步很快，她向支持者喊話，讓陳其邁再為高雄拚四年，「千萬別以為高雄穩穩，就差你一票」。

賴清德昨第三度到宜蘭輔選，但一度口誤稱「把林聰賢送入縣政府」，隨後趕緊改口大讚江聰淵擔任宜蘭市長，沒給宜蘭人漏氣。下午到台中輔選，賴在台上原本慷慨激昂提及他與蔡其昌相識多年，對蔡非常了解，介紹到一半卻語塞當機，幾乎十秒說不出話來，讓民眾哄堂大笑。

張善政 蔡英文 民進黨

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