藍綠全台拚場 蔡英文喊決戰中台灣 藍重兵集結桃園

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫，22日共同為國民黨桃園市長候選人張善政站台。（記者鄭國樑／攝影）

候選人號次抽籤後的超級周末，藍綠全台大拚場。蔡英文 總統和副總統賴清德在台中聯手重批台中市長盧秀燕施政不力，要力拚「決戰中台灣」；國民黨主席朱立倫則在桃園合體新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，以及黨籍桃園市長候選人張善政 ，藍營高喊「漢子燕子挺善良」。

相較藍綠大造勢，因研判北市有致災性豪雨，台北市長柯文哲昨罕見取消原訂的台南輔選行程。

藍軍重兵集結張善政北區競總成立大會，儘管飄雨，但現場宣布超過2萬人。前議員羅智強、中廣董事長趙少康輪番助講，批民進黨 採購高端疫苗資訊不明，卻害慘施打者，甚至以抗中保台提高仇恨值，1126要用選票教訓民進黨。

朱、侯、盧、張在台上齊舉雙手，高呼「漢子燕子挺善良」。盧秀燕表示，張善政當過科技部長、行政院長，是國家級領導人才，而桃園是國門之都，要發展國際建設和產業，尤其是先進科技是張善政最在行的，能為桃園帶來善政。

侯友宜自嘲又矮又胖，張善政是又高又帥的康乃爾教授，沒想到一個文生和一個抓壞人的警察要一起選舉，未來新北和桃園在北台灣可以成為跟全世界競爭的大都會，「挺北台灣共好，中華民國會更好」。

張善政說，當年桃園捷運綠線送到行政院，他擔任行政院長要相關部門盡速定案，通過時，桃園市長鄭文燦還特別表示感謝，現在他出來選舉，鄭文燦、對手鄭運鵬就改口，「我一點都不意外，因為民進黨沉淪到天怒人怨的地步，就是因為完全沒有是非」。

蔡英文昨從台灣頭輔選到台灣尾，一早先到宜蘭為江聰淵站台，隨後到台中輔選，她批評盧秀燕在台中四年施政不力，至今沒重大建設。

蔡英文輔選黨籍新竹縣長候選人周江杰時表示，在新竹縣隔壁的桃園市、新竹市，在中央地方的攜手合作下，雙雙創下五星級的執政，新竹縣不能再原地踏步。

陳其邁昨成立競選總部，主辦單位宣布5萬人到場。蔡英文說，之前高雄沒選對人，退步很快，她向支持者喊話，讓陳其邁再為高雄拚四年，「千萬別以為高雄穩穩，就差你一票」。

賴清德昨第三度到宜蘭輔選，但一度口誤稱「把林聰賢送入縣政府」，隨後趕緊改口大讚江聰淵擔任宜蘭市長，沒給宜蘭人漏氣。下午到台中輔選，賴在台上原本慷慨激昂提及他與蔡其昌相識多年，對蔡非常了解，介紹到一半卻語塞當機，幾乎十秒說不出話來，讓民眾哄堂大笑。