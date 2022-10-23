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蔡英文3個月10度赴新北輔選 藍諷林佳龍「最大小雞」

記者李定宇、李成蔭、張曼蘋／新北23日電
蔡英文總統（前左二）已十度到新北替民進黨市長候選人林佳龍（右二）助選。（本報資料照片）
蔡英文總統（前左二）已十度到新北替民進黨市長候選人林佳龍（右二）助選。（本報資料照片）

蔡英文總統十度為新北市長候選人林佳龍輔選，藍營批林佳龍已成民進黨在全台「最大的小雞」，對林佳龍不放心。林佳龍昨天說，蔡總統將新北市長選舉當作自己的事，從總統高度看到新北需要大翻新、大改變，不是放不放心。面對蔡英文頻輔選威脅，加上投票率低隱憂，侯友宜表示，最主要還是努力做事，贏得民眾支持，自己要不斷超越自己。

蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等黨內大咖頻繁為林佳龍站台。侯友宜競選辦公室批評，請快快從小雞長大面對市民朋友，不要成天只想要靠大咖維持基本盤。

侯友宜競辦表示，蔡英文總統在林佳龍參選後三個月來十次，不禁令人納悶，林佳龍到底要麻煩蔡總統輔選幾次？蔡總統是愛心還是不放心？

林佳龍昨表示，蔡總統是關心新北市長的選舉，因為國民黨在新北執政17年、侯友宜也執政12年，可是新北相對其他城市，最近評比也都到吊車尾後段班。

他說，小英總統也是新北市民、官邸在永和，人生第一次選舉也是2010年的新北市長，所以希望能為新北多做些事情，如果他當選，中央跟地方一定一條心，會大力推動新北建設 。

林佳龍說，從總統高度看到新北需要大翻新、大改變，所以不是放不放心誰的選舉，而是這場新北市長的選舉，是民進黨全黨的選舉，也是小英總統徵召佳龍，希望能夠幫新北大翻新的出發點。

選戰進入倒數，侯友宜與林佳龍昨天周末行程滿檔，啟動最後一個月衝刺，侯狂跑12場造勢，林也有八場。林佳龍說，除了議題空戰之外，進入到巷戰，最後投票時有各種大型造勢活動、黃金周，讓投票率催出來。

新北市長侯友宜22日出席嘉義同鄉會造勢大會，致詞講到激動處眼泛淚光。（記者李成蔭...
新北市長侯友宜22日出席嘉義同鄉會造勢大會，致詞講到激動處眼泛淚光。（記者李成蔭／攝影）

侯友宜出席嘉義同鄉會造勢大會時提到，台灣要講的不該是政黨及派系，而是是非對錯。講到激動處泛淚說道，希望團結台灣所有人民，台灣才有希望跟機會。

侯友宜 蔡英文 投票

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