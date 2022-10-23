觀察站／2024前哨戰 藍綠黨魁保衛戰

蔡英文總統（中）22日現身台中，出席民進黨台中市長候選人蔡其昌（右）競選總部成立大會。（記者黃仲裕／攝影）

候選人號次抽籤後的第一個黃金周末，藍綠主帥全台大輔選，背後均面臨黨魁保衛戰。民進黨主席蔡英文 強勢主導黨內提名 ，勢必要一肩扛起選舉結果；國民黨主席朱立倫則將重心放在桃園市長一役，成敗繫於一線。藍綠主帥拚戰2022，因為不想輸在2024前哨戰。

民進黨許多縣市長候選人競選總部挑在黃金周末舉辦成立大會，時段卻巧妙錯開，目的正是要讓「總統牌」每場都能親自加持，昨天一路從宜蘭、新竹縣、台中、高雄，都可見蔡英文輔選身影，顯見綠營陸戰的核心仍是以蔡英文為主軸。

蔡英文既然在選戰操盤扮演最重要角色，自然無從迴避選後的政治責任，牽動英系未來在黨內的政治分量。黃金周末連兩天滿檔的輔選行程，蔡英文用行動展現拚勝意志。

九合一選戰被外界視為朱立倫的「黨魁期中考」，特別是桃園這道考題是重中之重；22日國民黨桃園大造勢，朱立倫台上賣力輔選，這不僅是「老縣長」力挺黨籍候選人張善政 ，更是在幫自己。

朱立倫在這次提名縣市長過程中爆發心結，甚至影響整合步調，其中又以桃園最為明顯，朱獨排眾議力挺的張善政能否勝選，將攸關選後的領導威信。

事實上，張善政其實是朱立倫「中間路線」的縮影。朱從上任後即強調「親美、友日、和陸」，在悼念前日相安倍晉三降半旗、重新評價前總統李登輝、以及挺香港立場等事件上，都力行爭取中間選民，但也引發深藍砲轟。張善政勝選與否，考驗朱立倫中間路線能否擴大藍營支持度。

九合一選戰，藍綠比拚地方政治新勢力版圖，雙方主帥也各自盤算未來政治前途，剩下倒數30多天，答案即將揭曉。