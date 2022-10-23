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高嘉瑜稱蔣萬安坐等當選 游淑慧嗆：陳時中本可躺著選

記者林麗玉／台北23日電
民進黨台北市長候選人陳時中（左二）22日由立委高嘉瑜（右）等人陪同，到內湖洲尾社區掃街拜票。（記者鍾維軒／攝影）
民進黨台北市長候選人陳時中（左二）22日由立委高嘉瑜（右）等人陪同，到內湖洲尾社區掃街拜票。（記者鍾維軒／攝影）

民進黨立委高嘉瑜，昨天陪同民進黨北市長候選人陳時中赴內湖洲尾社區徒步拜票時，受訪表示，國民黨候選人蔣萬安很幸福，什麼都不用做就等著要當選。國民黨議員游淑慧在臉書反嗆「欸，那請問陳時中做對什麼？怎麼會到處被嗆。」

高嘉瑜昨天說蔣萬安這次選戰很輕鬆，什麼努力都不用，靠著過去藍大於綠的基礎，在台北市長選戰就有一定民調，而對陳時中來說，當然過去台北市比較艱困，他當然要比較辛苦，才能得到選民支持。

游淑慧表示，那怎麼不說說過去兩年多，陳時中挾著防疫之名，每天強迫全台民眾都要看他、聽他，成為全台灣知名度和曝光度最高的政治人物。連小學裡面都有可能有阿中照片。那時候陳時中在台北的支持度也超過八成，「哪裡來的藍大於綠和艱困？」

游淑慧提到，陳時中有這麼好的局和基礎，還有府院黨的力量，陳時中還選成這樣，要怪誰？這次陳時中的選舉，說穿了就是為民進黨執政的防疫作為打成績。「如果民眾肯定過去兩年陳時中的防疫作為，今天的陳時中就可以躺著選。」

游淑慧說，陳時中的負評，與他人無尤。不是別人有沒有做什麼，而是陳時中做錯什麼。

陳時中 防疫 民進黨

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