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兼職爭議 資策會喊提告 高虹安批違反誠信

記者張裕珍／新竹23日電
民眾黨新竹市長候選人高虹安（前右3）兼職爭議，與資策會各說各話。（中央社）
民眾黨新竹市長候選人高虹安（前右3）兼職爭議，與資策會各說各話。（中央社）

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭質疑任職資策會時違規兼職，儘管高虹安聲稱當時主管知情，還以照佐證，但資策會執行長卓政宏仍認為，無法證明資策會知情，高若承認兼職會立刻提告。高虹安昨表示，若資策會硬要提告是違反誠信原則，將交由律師處理。

資策會前執行長吳瑞北昨日在臉書發文，並以時任工研院長的張忠謀創辦台積電為例，1986年台積電成立，但張忠謀直到1988年都還是工研院長，之後到1994年是工研院董事長，「沒有當時工研院張忠謀兼職台積電董事長，會有今天的護國神山？」

吳瑞北表示，高虹安在資策會的事，有一些正好是他主政，當時戰略層級決策，就是鼓勵出國開眼、內部創業，及科研成果發表論文。

不過，執行長不可能管到很多細節，因分層授權分層負責，對高虹安出國讀博士、發表論文，及在科智任職有無報備，他不想回應，即使自己是當時的執行長，也不該隨便說三道四。

高虹安說，資策會想要打她不當兼職，員工、主管都不知情，但已收到很多網友提供的證據資料，包含資策會2014年年報、資策會官方YouTube頻道，都有上傳她在職期間替衍生公司科智企業輔導創業過程的紀錄。

「資策會說不當兼職，是真的不知情嗎？」高虹安說，如果資策會在知情下還硬要提告，也是違反誠信原則，將交律師處理。「以後資策會員工，人人都膽戰心驚吧。」她要提醒資策會主管、員工，不要擅自投入公共領域，「真的太可怕了」。

台積電 臉書 YouTube

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