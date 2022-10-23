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合體蔣萬安、謝龍介 韓國瑜南北站台：想唱夜襲了

台灣新聞組／台北23日電
國民黨主席朱立倫（左一）、高雄市前市長韓國瑜（左二）、國民黨台北市長候選人蔣萬安（右一）22日同台出席台北市議會議長陳錦祥（右二）競選總部成立大會。（記者林俊良／攝影）
國民黨主席朱立倫（左一）、高雄市前市長韓國瑜（左二）、國民黨台北市長候選人蔣萬安（右一）22日同台出席台北市議會議長陳錦祥（右二）競選總部成立大會。（記者林俊良／攝影）

高雄市前市長韓國瑜昨日北上輔選，首度與國民黨台北市長候選人蔣萬安同台，看到滿場的人潮，韓興奮的說「我差點想要唱夜襲了」；晚間直搗綠軍大本營台南與市長候選人謝龍介合體，韓國瑜表示，台南市給民進黨30年機會「已經夠了」，「台南市民已不再欠民進黨」。

曾掀起「韓流」旋風的韓國瑜，昨日下午替台北市議會議長陳錦祥站台，藍營支持者擠滿台下，活動還沒開始，主辦單位就宣布到場人數已經破2000人。韓國瑜也首度與蔣萬安同台，兩人在台上相互致意，韓國瑜表示，對蔣萬安當上市長，找到優秀團隊，深具信心。

韓國瑜抵達時，蔣萬安還在趕往會場路上，韓國瑜上台時，國民黨副主席連勝文致詞完，韓國瑜說，本來想講個溫馨感人的小故事，但被連勝文一講完「我熱血澎湃，都想唱夜襲了」。蔣萬安在韓國瑜致詞時抵達，韓國瑜還特別向蔣萬安說，「正在講你的好話」。

韓國瑜說，每次看完韓劇就很感慨，南韓5000萬人，韓劇可以這麼轟動，台北市當然可以做到，華人最大的電影戲劇 ，當然可以放台北。香港蘇富比拍賣這麼多藝術文化品，台北當然可以成為華人世界最大的藝術品、文物的拍賣地。

韓國瑜晚間為謝龍介站台時表示，台南市給民進黨30年機會「已經夠了」，更舉多位民進黨前輩例子指出，過去即使政黨和理念不同，先進的精神仍令人感佩，但這些都已離大家遠去，「台南市民已不再欠民進黨」，呼籲台南市民用選票做出選擇，讓謝龍介當市長，讓台南「從黑白變成彩色」。

韓國瑜說，過去民進黨優秀前輩為台灣民主奉獻犧牲太多，不過30年前那些有理想、熱血且願意奮鬥的民進黨，已離大家遠去，包括諾貝爾獎得主李遠哲博士，幾十年來都挺民進黨，但最近他說「民進黨第二次執政，貪汙腐敗如此嚴重」，令韓國瑜沈痛地說，「台南市民已不再欠民進黨」。

韓國瑜說，台南市民曾如此欣賞民進黨，曾當它是親生兒子般疼愛，可是現在台灣烏煙瘴氣；選舉一到，執政者不好好用手上權力造福百姓、培養下一代，反用國家資源控制媒體、培養網軍，大撒錢維護政權，已看不到民進黨的理想，令人非常惋惜。

韓國瑜 民進黨 連勝文

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