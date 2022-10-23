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黑白集／高端自擦屁股 擦得掉重重黑幕？

黑白集
高端疫苗單價說不清，價差兜不攏，40億元的人民血汗錢幾乎等於「打了水漂」。（本報資料照片）
高端疫苗單價說不清，價差兜不攏，40億元的人民血汗錢幾乎等於「打了水漂」。（本報資料照片）

高端族赴日必須補打其他疫苗或提供PCR證明，讓蔡政府面臨高端之亂。指揮中心透露規畫由高端負擔赴日民眾PCR費用。不過，蔡政府叫高端「自己的屁股自己擦」之後，疫苗決策與採購黑幕也跟著丟進馬桶沖掉嗎？

蔡政府花40億元（台幣，下同，約合1.25億美元）買500萬劑高端疫苗，卻有三分之一將被銷毀；蔡政府也是高端全球唯一買主，但高端效益評估報告迄今仍未公布；日本政府打槍高端，更是壓垮高端戰士信念的最後一根稻草，並讓「採購莫非有弊」的質疑陡升。

高端單價說不清，價差兜不攏，遭疑「世界最貴疫苗」，採購資料卻要封存30年。而日本不認高端，蔡政府只好開放高端戰士補打其他疫苗，等同宣告高端無效。40億元的人民血汗錢，差可比擬「打水漂」？

蔡政府一路護航高端疫苗，從正副總統號召奉獻手臂，到指揮中心淪為「高端發言人」，再到獨步全球免疫橋接為高端排除路障，甚至為高端飢餓行銷。如今赴日竟要多花3500元做PCR，當然重傷高端戰士之心。

高端戰士畢竟死忠，罵高端躲在政府後面數鈔票，不罵政府操作高端政治紅利滿盆缽。指揮中心要高端出面善後，也可早點平息風波，繼續掩蓋幕後的荒誕決策與可能的違法亂紀，再拚年底勝選，屆時還有多少人記得蔡政府親手炮製的高端之亂？

高端疫苗 日本

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