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連勝文批投機 黃珊珊：先看看自己為什麼丟掉人民信任

台灣新聞組／台北23日電
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）22日出席「全國第四屆托嬰中心托育服務品質大躍昇論壇」。（記者徐偉真／攝影）
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）22日出席「全國第四屆托嬰中心托育服務品質大躍昇論壇」。（記者徐偉真／攝影）

北市長三腳督選戰昨上演「藍批白、綠打藍」混戰，國民黨副主席連勝文批，親民黨的黃珊珊以無黨籍參選市長，顯示她非常投機。黃珊珊說，國民黨先看看自己為什麼丟掉人民信任。民進黨立委高嘉瑜則批國民黨候選人蔣萬安不努力就能靠基本盤獲支持。蔣萬安競辦回擊，先檢討自家候選人陳時中為何會有滿滿仇恨值。

陳時中昨天由高嘉瑜、市議員李建昌和江志銘陪同前往內湖區洲尾社區掃街。陳時中說，高嘉瑜對選舉非常內行，分析也相當精確，會持續努力，希望高可以和他一起並肩作戰。

高嘉瑜表示，陳時中和蔣萬安確實在伯仲之間，陳時中除了要掌握基本盤、拓展年輕和中間選票，還有執政包袱與疫情影響，選得相當辛苦。

高嘉瑜說，反觀蔣萬安過去提出的政策如預約公車、深蹲免費搭公車等議題，令人匪夷所思，卻能輕鬆打這場選戰，好像什麼政策都不用提、什麼努力都不用做，就可以靠過去國民黨藍大於綠的基礎，在選戰擁有一定的民調。

蔣萬安競辦發言人黃子哲指出，選舉如果只靠基本盤，風險相當高，蔣萬安一直全力擴大支持，希望把選票極大化。

反觀高嘉瑜，5月底才說民進黨能輕易拿下基本盤獲勝，現在又抱怨陳時中必須很辛苦，才能獲得選民的支持。

黃子哲說，是否應該先檢討自家候選人的問題，或反省會讓市民有滿滿仇恨值的原因？「不會駛船還嫌溪彎，對選情毫無幫助，更自曝其短。」

蔣萬安、連勝文昨為國民黨南港、內湖區市議員候選人李彥秀輔選，連勝文指出，當年港湖區立委選舉，民進黨禮讓親民黨，結果現在親民黨的黃珊珊，卻以無黨籍參選台北市長，顯示她非常投機。

黃珊珊說，這是國民黨一貫論述，一定要非藍即綠，一天到晚講別人，應該先看看自己為什麼丟掉人民的信任。

面對藍綠候選人昨天在內湖都有行程，過去是港湖區議員的黃珊珊，被問到是否覺得藍綠去拔樁時說，她在港湖24年，在港湖她也算是半個主人，歡迎大家都到內湖、南港。

陳時中 國民黨 連勝文

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