寵物失言遭嗆、牙醫抗議逼表態 陳時中選戰陷亂流

民進黨台北市長候選人陳時中（左二）頻遇亂流，讓綠營操盤手憂心。圖為陳時中由立委高嘉瑜（右）等人陪同，22日到內湖洲尾社區掃街拜票。（記者鍾維軒／攝影）

民進黨 台北市長候選人陳時中 近期面臨選戰步調不穩。綠營操盤選戰人士表示，陳時中選情處於些微落後，仍非常有機會迎頭趕上，但近期要發起反攻卻接連遇上亂流，連老本行牙醫界都傳不滿，確實不能等閒視之。

陳時中19日出席寵物商業同業公會，對寵物商家喊「領養代替購買」，遭公會理事長陳明進上台氣嗆，「部長，你在什麼場合說什麼話，我們都靠這些動物吃飯的，你叫我們認養代替購買，真的死給你看」；無獨有偶，21日抽號碼時，陳時中又被牙醫師抗議「反對附帶決議、反對醫師法修法附帶決議」。

綠營操盤手透露，其實早在上月25日，陳時中牙醫界後援會成立大會當天，就有牙醫系教授率牙醫系學生在場外抗議，陳時中為了避免正面與其接觸，還因此延後了表定登台時間。陳時中向來以身為牙醫師自豪，如今連牙醫師都跳出來反對，雖然該族群人數不多、選票有限，但確實對整體士氣是個警訊。

一位民進黨立委指出，評估近來的寵物公會、牙醫師抗議議題，對選戰衝擊並不大，但主要影響在於，陳時中目前屬於些微落後者，急需發起反擊，要扮演進攻者角色才能逆轉支持度；但牙醫師不滿的議題只要一天沒有止息，抗議如影隨形，那將形同牽制住反攻的能量，這才是最大問題。

牙醫師抗議陳時中，源起今年5月「醫師法」修法附帶決議，欲讓「波波牙醫」等台灣以外的學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試及開放更多實習名額。同為牙醫背景、且時任衛福部長的陳時中雖表態反對附帶決議，但對實質內容卻始終閃躲，大打模糊仗，引發基層牙醫高度不滿。

陳時中昨表示，他的態度很清楚，對於牙醫的總量管制、品質提升，是從來都沒有變過的初衷，至於在立法院的附帶決議，已表達過是持反對立場。一位基層牙醫師直言，陳時中對附帶決議的態度，猶如當初對「3加11」政策，一句「我負責」至今，到底負了什麼責任沒人看懂；如今又高喊「我反對附帶決議」，但對關鍵內容打太極，態度令人質疑。

據牙醫師公會民調 結果，超過九成五的牙醫師都反對附帶決議要額外增加實習名額，對陳時中不顧老本行基層權益，為了選舉還和既得利益者站在一起的行徑，更是怒火中燒。