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新聞眼／限縮投票權 蔡政府的政治算計

記者 蔡晉宇、侯俐安
確診者不能投票引發違憲爭議，圖為北市選委會9月舉行投票程序演練。（本報資料照片）
確診者不能投票引發違憲爭議，圖為北市選委會9月舉行投票程序演練。（本報資料照片）

確診者投票牽涉憲法賦予人民參政權，中選會拍板確診者、居隔者不能投票，挨批違憲，面對質疑，再端出司法院大法官690號、傳染病防治法開脫，指揮中心則擬調降居隔天數解套。但環顧全球，多數國家對新冠確診者都已有對策，蔡政府邊喊後疫情時代，卻大舉限縮投票權，背後盡是政治算計。

根據中選會援引合憲規定，主要根據兩點，一是司法院大法官690解釋，SARS期間和平醫院將院內醫護人員強制隔離的做法並未違憲；二是「傳染病防治法」規定，關於必要之處置，包含強制隔離在內。實際上兩項都存在「隔離手段不等於限制投票權」的解釋空間。

光是釋字690號的事件背景是SARS正嚴重時，與現在疫情整體趨緩的時空背景就無法相提並論。且釋憲文僅敘明隔離並未違憲，並未宣告不能採用其他方式投票；從傳染病防治法來看，也是同樣狀況，法源賦予可以做強制隔離處置，這和能不能投票，完全是兩回事。

投票是民主國家最重要的政治參與活動，為保障人民投票權，許多國家都有不在籍投票設計。過去國民黨執政時曾推動，卻因民進黨壓力半途而廢，更對其百般阻撓甚至汙名化。民進黨從在野到執政，對不在籍投票心懷恐懼，表面擔心舞弊，實則認定不在籍選民多為海外台商，非綠營基本盤。

此次確診者投票權遭阻，民進黨背後盤算不外乎有兩點，首先是若給確診者投票，戶籍在台北市者，自身都已確診或被隔離，對防疫成績勢必不滿意，自然不會投給前指揮官陳時中，對這群人，極力防堵只是剛好而已；再者，若此例一開，被證明技術可行，日後民進黨對不在籍投票，就更沒理由反對。

疫情是全球共同面臨的障礙，確診者被隔離並不是他們自願的選擇，當美國、日本、南韓等國，對新冠確診者都有對策時，號稱最會「超前部署」的政府，卻對確診、隔離者投票變通措施毫無準備，以利己說詞解釋憲政，剝奪國人公民權，心態已昭然若揭。

投票 民進黨 疫情

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