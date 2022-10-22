台確診不能投票初估影響30萬人 王必勝：擬縮隔離天數

美日韓有保障 製表／政治組、羅方妤 資料來源／中選會

年底九合一選舉，昨天候選人號次抽籤結果出爐，象徵選戰正式起跑，藍綠都希望催高投票 率，但中選會日前拍板確診者與居隔者不可投票，引發違憲爭議。指揮中心指揮官王必勝昨天表示，11月26日投票日，應尚未達到新冠肺炎降為第四類法定傳染病的程度，但會針對確診者居隔「7＋7」是否改為「3＋4」或「0＋7」討論，並與中選會密切聯繫。中選會也表示，若防疫 措施調整，會檢討選務計畫。

確診者、居隔者不能投票，初估將影響30萬公民，連日來遭朝野砲轟剝奪公民權；民進黨新北市長候選人林佳龍建議「中選會多聽大家意見」，新北市長侯友宜、國民黨 台北市長候選人蔣萬安、無黨籍台北市長候選人黄珊珊也都要求中選會提出配套。

中選會表示，司法院大法官釋字第690號解釋指出，依傳染病防治法規定，必要處置應包含強制隔離在內，因此對人身自由的限制，尚不違反法律明確性原則，也未牴觸憲法；但若防疫措施有調整，會滾動檢討選務防疫計畫。

王必勝昨表示，若疫情持續降到穩定狀態，會調整管理措施，減少受影響人數，讓更多人去投票。

指揮中心專家諮詢小組的成員之一、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，近期政策調整速度快，有可能下周召開會議，討論確診者居隔條件修改；現行朝向與病毒共存，應可參考國外作法，討論提供確診者專屬通道投票，或採取分流時段。

前疾管局長蘇益仁表示，台灣第三劑覆蓋率已達73.7%，九成九以上染疫者症狀輕微，若民眾不去篩檢「也不會有陽性」，指揮中心應調整新冠肺炎為第四類法定傳染病；且65歲以上長者、慢性病者或衰弱者等，確診後在病程期間應盡可能投藥，服藥後也可戴口罩出門投票，而不是全面限制確診者不能投票。

衛福部長薛瑞元表示，中選會有考量參照南韓提供確診者投票方式，但評估後，技術執行有困難，例如南韓去年選舉結束後，確診個案往上衝，且確診者的居隔地點與投票地點未必在同處，若規畫確診者投票專區，某投票所又剛好僅一名確診者來投票，「就不是秘密投票」，恐妨礙秘密投票原則。

國民黨立委鄭麗文表示，國民黨力推多年要修法通過不在籍投票，卻因民進黨認為適用的海外人士與台商，大多偏藍，民進黨立委以多數阻擋，草案至今未過。否則若不在籍投票通過，此時確診者將可解套。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，不管如何調降隔離天數，總是有人會因此無法投票，和憲法保障人民投票權相牴觸；且政府邏輯不通，為何確診者可以考試，但卻不能投票？