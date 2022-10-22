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確診投票他山之石 日可郵遞選票 韓確診者最後投

台灣新聞組／台北22日電
禁止確診者投票恐違憲，中選會主委李進勇表示，沒有違憲的疑慮。（本報資料照）
禁止確診者投票恐違憲，中選會主委李進勇表示，沒有違憲的疑慮。（本報資料照）

美國、日本和南韓針對新冠確診者投票皆有對策。日本今年7月10日舉行參議院選舉，6月通過法案允許確診和隔離者郵遞選票。南韓3月9日舉行總統大選，政府延長投票時間，讓確診和隔離者在其他選民離場後投票。美國2020年11月3日舉行總統大選，聯邦疾病防治中心（CDC）大選前夕表示，確診和隔離者仍能行使投票權，只須遵守防疫措施。

日本總務省網站顯示，政府6月18日通過法案，允許確診和隔離民眾郵遞參議院選票，並且於6月23日生效。符合資格的選民至少要在選舉日前四天寄達申請書，由沒有確診的親友代為將選票投進郵筒。

南韓3月7日宣布，總統大選投票時間延長至晚間7時30分，讓確診和隔離民眾在當天傍晚5時50分後出門投票，傍晚6時就能進場投票。南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬表示，出門投票的確診和隔離民眾須戴口罩步行、搭乘私有車輛和防疫計程車前往，投票後須立即返回隔離場所。

美國CDC一名發言人2020年大選前夕在一封電郵中表示：「CDC針對確診、隔離者，及密切接觸者的建議不妨礙他們行使投票權，只要遵守戴口罩、與他人保持約1.8公尺距離，及投票後洗手和消毒。」

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