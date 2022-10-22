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觀察站／反棄保 首都選戰主旋律

記者 楊正海、李承穎
縣市首長投票倒數計時，圖為無黨籍台北市長候選人黃珊珊(中)。(記者余承翰／攝影)
縣市首長投票倒數計時，圖為無黨籍台北市長候選人黃珊珊(中)。(記者余承翰／攝影)

台北市長「三腳督」選戰緊繃，民進黨的陳時中與國民黨的蔣萬安都盼為黨「光復台北」，無黨籍的黃珊珊則想延續「白色力量」執政，三人昨抽號次時都被問到棄保議題，雖然都不認為自己是被棄的一方，但不可迴避的隱憂，仍持續動作，吹起「反棄保」號角，將成三人選戰後期主旋律。

陳時中卸下中央流行疫情指揮官後，逐漸走下神壇，參選以來，從馬桶影片惹性平爭議、小編盜圖，再到名嘴周玉蔻風波，最近高端疫苗爭議，甚至勘災座車違規、穿皮鞋等，陳過去的防疫指揮官風采不再，仇恨值卻居高不下，「棄陳保黃」的氛圍，在綠營持續蔓延。

對黃珊珊來說，熟稔市政，但確實跳脫不出柯文哲的影子，儘管她的年輕人支持度在三人中最高，但也會直接承受柯文哲一舉一動的負面衝擊。

只是，柯文哲日前自稱看過民調，聲稱蔣萬安的票比較高，是因懼怕陳時中當選，要大家拋下恐懼堅定支持黃珊珊，被視作率先操作棄保。

蔣萬安參選以來的「佛系選舉」，也被視為過於軟弱、不懂操作議題。因此，蔣萬安最近在高端疫苗問題，左右開弓，更不放棄搶挖黃珊珊的「橘色票倉」，在親民黨主席宋楚瑜遲遲不表態支持子弟兵黃珊珊之下，最近同黨、北市前副市長鄧家基高聲支持蔣萬安，讓他成功找到破口。

「棄誰、保誰」雖然仍在未定之天，11月5日登場的「三腳督」電視辯論交鋒大戰，成為三人展現特質的試金石，可趁機吹起「反棄保」號角，但一旦出差錯，誰都可能成為被棄一方。

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