黑白集／公費生卻不行醫 陳其邁暖男消光

高雄市長陳其邁。(本報資料照片)

高雄市長陳其邁和賴清德 、柯文哲一樣，都被稱為「醫師市長」。但近日他遭台北市議員王鴻薇爆料，指他大學念的是「公費醫科」，卻未履行到偏鄉服務6年的義務，從政又不斷標榜自己的「醫師」背景，根本是欺世盜名。對此，陳其邁陣營反控是烏龍爆料，稱他20多年前已償還了公費補助款；但如此一來，也反證自己未盡公醫義務之實。

陳其邁的醫師專業如何，並非重點。此處更滋爭議的是，他為何去占了公費生的有限名額，卻又拒絕依規定服務？他念大學時，其父陳哲男是國民黨 立委，沒有任何家境因素需要選擇念公費；他也自稱，大學時代就擔任父親的助理。如果那麼早就熱中政治，他幹嘛去念公費醫師，擠掉其他同學的機會？

領公費，卻拒當公醫；選擇從政，又不斷誇示「醫師」背景。這種面子、裡子雙面揩油的作法，基本說來，並不太正直。再說，「公費生」的設置，有一個雙方承諾的問題，並不是「還清補助款」就表示一切義務已了。正因如此，陳其邁的「醫師證書」還被保管在教育部 ，無法領回。

陳其邁跟隨父親的腳步，一路平步青雲，還賺得「暖男」美名，真是人間幸運兒。但這段「公醫生」棄公醫路的往事被翻出來，暖男形象頓時失光。賴清德近日站台，還誇他是稀有的醫師市長，真是不該提的一壺！