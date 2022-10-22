我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

黑白集／公費生卻不行醫 陳其邁暖男消光

黑白集
高雄市長陳其邁。(本報資料照片)
高雄市長陳其邁。(本報資料照片)

高雄市長陳其邁和賴清德、柯文哲一樣，都被稱為「醫師市長」。但近日他遭台北市議員王鴻薇爆料，指他大學念的是「公費醫科」，卻未履行到偏鄉服務6年的義務，從政又不斷標榜自己的「醫師」背景，根本是欺世盜名。對此，陳其邁陣營反控是烏龍爆料，稱他20多年前已償還了公費補助款；但如此一來，也反證自己未盡公醫義務之實。

陳其邁的醫師專業如何，並非重點。此處更滋爭議的是，他為何去占了公費生的有限名額，卻又拒絕依規定服務？他念大學時，其父陳哲男是國民黨立委，沒有任何家境因素需要選擇念公費；他也自稱，大學時代就擔任父親的助理。如果那麼早就熱中政治，他幹嘛去念公費醫師，擠掉其他同學的機會？

領公費，卻拒當公醫；選擇從政，又不斷誇示「醫師」背景。這種面子、裡子雙面揩油的作法，基本說來，並不太正直。再說，「公費生」的設置，有一個雙方承諾的問題，並不是「還清補助款」就表示一切義務已了。正因如此，陳其邁的「醫師證書」還被保管在教育部，無法領回。

陳其邁跟隨父親的腳步，一路平步青雲，還賺得「暖男」美名，真是人間幸運兒。但這段「公醫生」棄公醫路的往事被翻出來，暖男形象頓時失光。賴清德近日站台，還誇他是稀有的醫師市長，真是不該提的一壺！

賴清德 教育部 國民黨

上一則

藍綠6都拚過半 決戰台北、桃園

下一則

確診投票他山之石 日可郵遞選票 韓確診者最後投

延伸閱讀

證書被教部保管 王鴻薇：陳其邁無法行醫

證書被教部保管 王鴻薇：陳其邁無法行醫
陳其邁公費念醫 挨批未盡義務 陳：早已還醫科學費

陳其邁公費念醫 挨批未盡義務 陳：早已還醫科學費
韓國瑜重提愛情摩天輪 柯志恩：會好好研究

韓國瑜重提愛情摩天輪 柯志恩：會好好研究
沈富雄：名嘴拱黃珊珊 結果壓死陳時中

沈富雄：名嘴拱黃珊珊 結果壓死陳時中

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首