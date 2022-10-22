我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

游盈隆：民進黨救選情 亮抗中最後王牌

台灣新聞組／台北22日電
國安局長陳明通(圖)稱對岸可能「以戰逼談」，游盈隆解讀是民進黨沒招了，只好提前拿出「抗中保台」王牌。(記者許正宏／攝影)
國安局長陳明通(圖)稱對岸可能「以戰逼談」，游盈隆解讀是民進黨沒招了，只好提前拿出「抗中保台」王牌。(記者許正宏／攝影)

台灣民意基金會董事長游盈隆昨表示，他認為今年的地方選舉是空前最冷的一次選舉，選民看起來意興闌珊，關心選舉結果的選民大量減少，其中一個最重要的因素就是沒有政黨對決，「選民沒有熱情，更不要講激情」，迫使執政黨提前拿出「抗中保台」王牌。

本報系聯合報報導，游盈隆昨接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他說現在民進黨非常焦慮，陳時中現在很虛弱，因為他是個選舉素人，第一次參選沒有經驗，到現在為止沒有展現王者的風範，陳時中根本沒有展現出「我是唯一的選擇，台北市非我莫屬」的氣勢與內容。

游盈隆直言，今年底是一場非常無聊的選舉，從南到北都非常無趣，甚至超過六成以上的淺綠選民認為，無黨籍台北市長參選人黃珊珊也不錯，沒有政黨對決，這才是這次選舉最根本的問題。

台北中國時報報導，民進黨為何要打「抗中保台」？游盈隆解釋，民進黨的政黨支持度並沒反映在候選人身上，有些人甚至選情告急，尤其北台灣選情已經陷入危急狀態，新竹、桃園都沒有出現絕對優勢，再加上政黨對決打不出來，讓民進黨相當頭痛，只好選擇用「抗中保台」的方式召喚選民；不過他說「抗中保台」並不適用於地方選舉。

國安局長陳明通20日稱對岸可能於2023年「以戰逼談」，中廣董事長趙少康昨表示，陳明通是在製造恐怖氣氛，為2024總統大選開始賣「芒果乾」（亡國感）；國民黨主席朱立倫諷刺，難道又是「陳教授」在替「陳局長」發言？

游盈隆認為，陳明通此舉代表民進黨在選戰倒數階段王牌出盡，只好亮出「抗中保台」最後的王牌，期盼國安局長喊兩岸有事以製造恐慌，催促選民票投民進黨。

趙少康說，對岸的軍事威脅當然不得不防，不能掉以輕心，但評估要合理、實事求事，不要誇大、故作緊張，把台灣搞得人心惶惶，這樣別說外國廠商不敢來台投資，本土資本家可能也要跑了。

國民黨立委賴士葆也說，去年10月、今年10月質詢陳明通，陳都信誓旦旦、再三保證「蔡英文任內不會有戰爭」，才幾天卻改口嗆聲「中共武力犯台不會贏」、「明年中共可能以戰逼談」，令人質疑是為鞏固年底選情打抗中保台牌、拿芒果乾為總統大選舖路，蔡政府為何會有這樣反覆的國安局長，搞得大家無所適從、惴惴不安？

民進黨 陳時中 國民黨

上一則

贏小S一票 黃子佼師徒奪金鐘綜藝主持人獎

下一則

新聞眼／限縮投票權 蔡政府的政治算計

延伸閱讀

從不會有戰爭到台海臨戰 陳明通擺盪為了選舉

從不會有戰爭到台海臨戰 陳明通擺盪為了選舉
美不斷示警台海危機 台國安局長：中國明年恐「以戰逼談」

美不斷示警台海危機 台國安局長：中國明年恐「以戰逼談」
台北市長選舉號次抽籤 陳時中12、蔣萬安6、黃珊珊8

台北市長選舉號次抽籤 陳時中12、蔣萬安6、黃珊珊8
民進黨地方選舉再打抗中保台 挨轟「選民不是笨蛋」

民進黨地方選舉再打抗中保台 挨轟「選民不是笨蛋」

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首