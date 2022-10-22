游盈隆：民進黨救選情 亮抗中最後王牌

國安局長陳明通(圖)稱對岸可能「以戰逼談」，游盈隆解讀是民進黨沒招了，只好提前拿出「抗中保台」王牌。(記者許正宏／攝影)

台灣民意基金會董事長游盈隆昨表示，他認為今年的地方選舉是空前最冷的一次選舉，選民看起來意興闌珊，關心選舉結果的選民大量減少，其中一個最重要的因素就是沒有政黨對決，「選民沒有熱情，更不要講激情」，迫使執政黨提前拿出「抗中保台」王牌。

本報系聯合報報導，游盈隆昨接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他說現在民進黨 非常焦慮，陳時中 現在很虛弱，因為他是個選舉素人，第一次參選沒有經驗，到現在為止沒有展現王者的風範，陳時中根本沒有展現出「我是唯一的選擇，台北市非我莫屬」的氣勢與內容。

游盈隆直言，今年底是一場非常無聊的選舉，從南到北都非常無趣，甚至超過六成以上的淺綠選民認為，無黨籍台北市長參選人黃珊珊也不錯，沒有政黨對決，這才是這次選舉最根本的問題。

台北中國時報報導，民進黨為何要打「抗中保台」？游盈隆解釋，民進黨的政黨支持度並沒反映在候選人身上，有些人甚至選情告急，尤其北台灣選情已經陷入危急狀態，新竹、桃園都沒有出現絕對優勢，再加上政黨對決打不出來，讓民進黨相當頭痛，只好選擇用「抗中保台」的方式召喚選民；不過他說「抗中保台」並不適用於地方選舉。

國安局長陳明通20日稱對岸可能於2023年「以戰逼談」，中廣董事長趙少康昨表示，陳明通是在製造恐怖氣氛，為2024總統大選開始賣「芒果乾」（亡國感）；國民黨 主席朱立倫諷刺，難道又是「陳教授」在替「陳局長」發言？

游盈隆認為，陳明通此舉代表民進黨在選戰倒數階段王牌出盡，只好亮出「抗中保台」最後的王牌，期盼國安局長喊兩岸有事以製造恐慌，催促選民票投民進黨。

趙少康說，對岸的軍事威脅當然不得不防，不能掉以輕心，但評估要合理、實事求事，不要誇大、故作緊張，把台灣搞得人心惶惶，這樣別說外國廠商不敢來台投資，本土資本家可能也要跑了。

國民黨立委賴士葆也說，去年10月、今年10月質詢陳明通，陳都信誓旦旦、再三保證「蔡英文任內不會有戰爭」，才幾天卻改口嗆聲「中共武力犯台不會贏」、「明年中共可能以戰逼談」，令人質疑是為鞏固年底選情打抗中保台牌、拿芒果乾為總統大選舖路，蔡政府為何會有這樣反覆的國安局長，搞得大家無所適從、惴惴不安？