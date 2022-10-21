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高端疫苗價差6億元 藍委問：錢進了誰口袋？

記者程遠述、鄒尚謙、劉宛琳／台北21日電
國民黨總召曾銘宗（右）、立委謝衣鳯（中）與費鴻泰（左）20日舉行記者會，指政府買高端出現6億元價差，衛福部應該出面說明。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨總召曾銘宗（右）、立委謝衣鳯（中）與費鴻泰（左）20日舉行記者會，指政府買高端出現6億元價差，衛福部應該出面說明。（記者潘俊宏／攝影）

政府採購高端疫苗價格屢受質疑，針對高端前天聲明沒有賺取暴利，也意外揭露每劑採購價格約754元（台幣，下同，約23.5美元），國民黨立法院黨團昨舉行記者會指出，衛福部前部長陳時中3月在立院答詢時稱一劑約871到881元（約27.1美元到27.4美元），政府採購480萬劑，兩方說法價差超過6億元（約1869.8萬美元）。國民黨立委費鴻泰質疑，6億是在高端公司，「還是跑到哪些人口袋？」政府若說不清楚，很可能是貪瀆問題。

國民黨團總召曾銘宗也表示，要求陳時中講清楚，如果近期無法說明白，將依法提出告訴。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調，採購高端疫苗沒有所謂價差，外界不斷運用高端財報推算，或是新聞稿推算，不曉得計算基礎是什麼？相關指控是惡意抹黑，要指涉他人貪汙，必須要拿出證據。

國民黨立委謝衣鳳指出，根據高端財務報表及新聞稿，政府買高端疫苗一劑為736或754元，今年3月8日費鴻泰質詢陳時中時，陳時中先是說高端一劑大約買800多元，費鴻泰進一步追問是不是871到881元，陳時中則答詢稱「差不多」。

謝衣鳳表示，根據高端說法，取得EUA（緊急使用授權）核准後，有贈送20萬劑疫苗回饋疾管署，所以以指揮中心買480萬劑來算，兩方說法總價差6.09億或6.45億「這6億元到底流向何方？」

此外，國民黨智庫永續組召集人陳宜民呼籲，政府應盡速公開高端防護力資料，並召開預防接種諮詢委員會（ACIP）會議，討論再追加三劑對人體的可能性影響；若高端防護力有問題，應盡速讓曾施打者盡速打次世代雙價疫苗，以避免防疫破口，危害民眾生命安全。

高端疫苗 陳時中 國民黨

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