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林耕仁碩論涉抄結果出爐 中華大學：抄襲行為不成立

記者王駿杰／新竹21日電
國民黨新竹市長參選人林耕仁。（本報系資料照片）
國民黨新竹市長參選人林耕仁。（本報系資料照片）

國民黨新竹市長參選人林耕仁的陽明交大、中華大學碩士論文都遭民進黨踢爆涉嫌抄襲，中華大學20日指出，經審議委員會決議，認定林耕仁論文撰寫過程抄襲行為不成立，但有學術瑕疵，將敦促日後應以更嚴謹審慎態度從事論文寫作。

中華大學指出，學校於今年9月7日接獲具名檢舉信函，指稱93學年度畢業生林耕仁碩士論文「地區性民代的選民服務及滿意度調查之研究—以新竹市為例」涉嫌抄襲同校學生戴仁貴碩論「由使用者滿意度探討警政機關內部網站之客製化功能需求—以新竹市警察局局內資訊網為例」。

校方於檢視檢舉函內容後決定立案，並依「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」相關規定，於9月14日成立學位著作抄襲審議委員會，委員過半數為校外學者專家，調查、處理該案。

中華大學指出，審議委員會自9月17日起共計召開5次審查會，審議委員會基於檢舉信函內容、被檢舉人及關係人提出的書面說明、資料內容，於釐清該案事實後，同時參考美國大學教授協會所界定「利用他人之想法、方法或所寫文字而未加以註明或企圖令人誤以為其為利用人本身之作品者」抄襲定義，及教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第3點第3款「援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。」抄襲定義，認定林耕仁碩士學位論文抄襲行為不成立。

審議委員會認為，林耕仁碩士論文於目錄5.2.1標明其標題為「對推動警政資訊系統者的建議」（此一標題與戴仁貴碩士論文目錄5.2.1標題相同），而碩士論文內文5.2.1標題卻為「對民意代表的建議」，但其內文中有關於此的實質撰寫內容亦為對民意代表的相關建議。此種目錄標題與內文標題的歧異，顯示林耕仁於碩士論文撰寫過程中欠缺學術研究應有的嚴謹態度，難稱毫無瑕疵。

中華大學表示，審議委員會於調查報告中建請學校於發函林耕仁該案處理結果時，應同時告知林耕仁論文寫作瑕疵，並敦促日後應以更嚴謹審慎態度從事論文寫作。針對此瑕疵，本校敎評會亦會檢討教師責任。

教育部 警察 國民黨

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