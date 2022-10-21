高虹安秀與蔡英文合影 駁兼職未報備 轟資策會抹黑

民眾黨新竹市長參選人高虹安被質疑，任職資策會期間兼職科智企業公司，她20日在立法院受訪時強調，自己當時只是基層員工，上面還有很多主管，她沒有那麼大的權力可以瞞天過海去做這些違規的事。(圖：高虹安競辦提供)

民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文遭質疑抄襲，資策會並質疑高在科智企業兼職。民進黨 立法院黨團總召柯建銘昨說，高虹安圖利自己、詐取公款，無所不用其極，高應該退選新竹市長。高虹安昨拿出身穿科智制服替蔡英文 總統導覽的照片，反駁資策會說法，並抨擊資策會在政治壓力下髮夾彎，只為了配合攻擊政敵羅織謊言，自毀資策會公信力。

資策會執行長卓政宏前天在立法院答詢表示，經查確定高虹安任職科智企業的業務處長沒有報備，在領取資策會薪水的情況下，利用資策會資源去幫別的公司做事，確有違反勞動契約中債務不履行的問題。

高虹安昨拿出穿科智制服替蔡英文總統導覽的照片指出，當時活動新聞資料是資策會發布，導覽也是公開場合，資策會怎麼可能不知情？藥師林士峰昨晚也在臉書貼上，資策會官網在2014年連結高虹安關於科智企業的演講，駁斥資策會。

柯建銘指出，資策會所有員工在外兼職都有一定辦法，高虹安卻沒報備，形同寄生資策會，資策會已經要提告，但她總是拒絕答覆，永遠不面對問題，「妳不是永遠的天之嬌女，斐陶斐的桂冠沒有辦法掩護妳的犯罪行為。」民進黨新竹市長候選人沈慧虹指出，高虹安不應只用政治抹黑回應爭議，難道當年沒被資策會揭露，現在資策會就因此要包庇？

高虹安則說，她協助科智從美國創業挑戰賽2萬多個全球隊伍中得獎，當時也是資策會引以為傲的一項成績，沒想到現在變成「不當兼職」，突然變成沒有報備；她當時只是基層員工，沒有那麼大的權力可以瞞天過海去做那些違規的事。

高虹安也指出，民進黨傾盡國家機器之力抹黑造謠，已到了動搖資策會成立宗旨的程度，柯建銘和沈慧虹多少次的抹黑都被徹底打臉，還想繼續敗壞台灣選風到什麼程度？

台北市長柯文哲 昨說，民進黨傾全黨之力打高虹安，「柯建銘到底在新竹有什麼不可告人之事，你怕成這樣子，你是在擔心什麼？」