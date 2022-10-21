柯鍾會綠酸黑白配 鍾東錦：英雄變黑道

苗栗縣議長鍾東錦（左）20日到台北拜會台北市長柯文哲（右）。(記者胡經周／攝影)

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦昨天北上參訪台北市政府大數據中心，台北市長柯文哲 全程接待，「柯鍾會」被綠營揶揄「黑白配」。鍾東錦說，被稱黑道聽來很不舒服，去年他還是藍軍英雄，為什麼幾個月後變黑道？柯文哲說，為了政治操作把人家講成壞人且誇大，這不是很健康的態度，不要為了選舉讓國家走向負面情緒。

鍾東錦昨拜訪台北市議會、下午參訪大數據中心，分別遭時代力量和民進黨 市議員參選人如影隨形陳抗，甚至要求柯拒絕「黑色勢力」。時力立委王婉諭質疑，鍾東錦在中港溪、後龍溪、大安溪流域持有大量農地，幾乎都當砂石場區違法使用。

鍾東錦說，什麼黑白配，他不太清楚。對於違法經營砂石場爭議，鍾東錦比喻說，「不小心撿了葡萄，被說成偷摘西瓜」，因為選舉被刻意放大，大可不必，他已10年沒經營砂石場。

至於會不會加入民眾黨？鍾昨未當場回應，他昨晚透過臉書表示，「我不會加入民眾黨，但我們必須團結起來對抗司法媒體一把抓的民進黨，藍天志士們請給我繼續對抗執政黨的勇氣。」

柯文哲說，他前天就看到民進黨媒體群組打算開始要操作這一題，但不要為了選舉讓國家走向負面情緒，「用網軍、側翼、名嘴治國，一定會遭到報應，因為你們也無法控制。」

柯鍾合體是否衝擊選情？無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，這是議會間正常交流，不代表個人，和她沒直接關係，別抹上選舉操作。

民眾黨新竹市長參選人高虹安說，「目前和我沒有任何關連」，這不屬於黨部行程，她不知情。

國民黨台北市長參選人蔣萬安說，尊重每一個參選人尋求各方支持，但不知道民眾黨的想法如何？民進黨台北市長參選人陳時中 說，這是柯的價值判斷，「對我們來講，道不同不相為謀」。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹說，柯文哲勘災出包，想藉此轉移焦點，高虹安在新竹也多次與前議長謝文進合體，結合地方政治舊勢力，民眾黨的「黑白配」只有政治利益、沒核心理念。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎表示，各取所需的「黑白配」，只會流失年輕票源。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，柯文哲為謀求2024總統大位，想把台北、新竹、苗栗當成選總統的地盤，當黑和白結合成灰色，所有行為會化為灰燼。