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柯文哲鍾東錦合體 道不同互相為謀

記者 李承穎、林政忠
苗栗縣議長、無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（左）20日到台北拜會台北市長、民眾黨主席柯文哲（右），面對外界「黑白合」的質疑，鍾東錦表示「什麼黑白我不清楚，我心地很善良」。(記者胡經周／攝影)
苗栗縣議長、無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（左）20日到台北拜會台北市長、民眾黨主席柯文哲（右），面對外界「黑白合」的質疑，鍾東錦表示「什麼黑白我不清楚，我心地很善良」。(記者胡經周／攝影)

台北市長柯文哲、苗栗縣議長鍾東錦不惜背上黑白配標籤，兩人執意合體，因為無黨籍鍾東錦渴望第三勢力加持，柯文哲則劍指2024年總統大選，背後皆有盤算，道不同卻互相為謀。

鍾東錦被對手貼滿「黑金議長」標籤，雖然還未重創目前領先的民調，但在苗栗藍、綠、黃夾擊下，時力更緊咬鍾違法經營砂石場的往事，時刻「提醒」他是傳統地方型政治人物；鍾東錦自稱「不小心撿了葡萄，被說成偷摘西瓜」，但撿葡萄的說法難掩偷西瓜的爭議，過往年少輕狂形象難以吸引年輕人支持，恐讓緊咬的民進黨苗栗縣長參選人徐定禎急起直追。

柯文哲雖在苗栗並未推縣長參選人，但民眾黨四位議員參選人亟需「母雞」加持，民眾黨因此寄望鍾東錦的基層實力。柯、鍾昨天有計畫合體，事實上，鍾東錦8月登記參選時就曾「巧遇」柯爸、柯媽；柯文哲9月苗栗行程更二度與鍾東錦同框，柯當時表示，「我們與人為善，先交往看看」，兩人合作，早在意料之中。

從理想面來看，若民調一路領先的民眾黨新竹市長參選人高虹安當選，加上鍾東錦勝選苗栗，台北也能突破三腳督延續執政，柯文哲有了北竹苗三都，台灣將進入三黨鼎立時代，成為柯2024年總統大選的根據地。

不過，前晚萬華青山宮槍擊案後，民眾黨內對被染黑的「柯鍾會」難掩憂心，得了一個苗栗，會不會失去更多？兩位市長參選人黃珊珊、高虹安都刻意保持安全距離，直言這是個人行為，「與我無關」，就怕被「黑墨」波及，結果反倒嚇跑一堆中間選民，難怪兩人都想離得愈遠愈好。

俗話說「理想很豐滿，現實很骨感」，柯鍾會利弊清晰可見，選票卻難以算計。鍾東錦代表苗栗傳統政治，負面政治標籤至今難以褪下，標榜新政治的柯文哲只靠一句「對手政治操作」，想要漂白「黑白配」的質疑恐非易事。

柯文哲 民調

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