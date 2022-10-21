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確診可以應試不能投票 中選會挨批違憲

台灣新聞組／台北21日電
朝野質疑中選會禁止確診者投票恐違憲，中選會主委李進勇20日在立法院解釋，是配合防疫機制，不是剝奪投票權。(記者許正宏／攝影)
朝野質疑中選會禁止確診者投票恐違憲，中選會主委李進勇20日在立法院解釋，是配合防疫機制，不是剝奪投票權。(記者許正宏／攝影)

中選會及疫情指揮中心日前拍板，確診者、居家隔離者不能參與九合一選舉及修憲公民複決案投票。國民黨立院黨團總召曾銘宗昨天表示，卅多萬公民的投票權益受影響，恐有違憲之虞，強烈建議中選會不要貿然定案，應先研議此舉是否違憲。時代力量立委王婉諭質疑，為什麼確診者、居家隔離的考生可以出門考試，確診者跟居隔者卻不能出門投票，明顯剝奪人民投票權，有違憲疑慮。

中選會主委李進勇昨天強調，中選會並沒有沒收人民投票權，是配合防疫機制，因應傳染病防治法對確診者跟居隔者行動有所限制，不是剝奪投票權。

依中選會先前公告相關規定，確診者、居家隔離者不得出門投票，初估投票當天有約卅萬人因此不能投票，在野黨立委質疑剝奪憲法賦予人民選舉投票權，有違憲的疑慮。

時力立委陳椒華昨表示，防疫不能無限上綱，中選會跟行政院對於確診者能不能投票說法一變再變，李進勇今年3月表示已經跟指揮中心在研議，但至今未有研究結果，中選會也未說明做出此決定的依據，且本次除九合一選舉外，還有修憲公民複決權投票，不該侵害人民基本權益。

曾銘宗則以南韓為例，透過安排時段、動線等方式讓確診者投票，建議中選會「認真一點」，研擬一些辦法出來，保障憲法賦予的權利。

李進勇昨列席立法院內政委員會前受訪表示，依據傳染病防治法規定，必須要接受隔離。同時，司法院大法官690解釋也認為並沒有違法，這是很不得已的事情，但還是要按照國家防疫措施施行。

民進黨團幹事長羅致政則緩頰說，確診者、居家隔離者出門投票確實碰到技術上的困難，確診者、居隔者可能是在很短時間內得知要被隔離，無法預知，中選會造冊及投票所人力配置確實有困難，甚至還增加染疫的風險。

新北市議會民進黨團總召陳啟能則表示，已開放邊境步入正常生活，且政府全力宣導18歲公民權複決案，中選會務必考量此決議的合理性，若因確診或居隔者沒辦法外出投票，請問李進勇要扛起修憲沒過責任嗎？

陳啟能建議，中選會應該整合防疫資訊，立即規畫居家隔離者的投票方案，而非搬出法令，要求隔離者犧牲投票權，呼籲中選會應該從善如流兼顧民意，不該一意孤行。

「這兩年多的空窗期，中選會到底在幹嘛」，新北市議會國民黨團書記長廖先翔指出，疫情不是今天才發生，是兩年多前發生的事情，早就有確診的隔離作法跟相關規定，中選會為什麼沒有想過被危害的公民權要怎麼辦？沒有其他替代方案，那就是怠惰又無能。

時代力量立委陳椒華（右）、王婉諭（左）20日質疑中選會剝奪確診者投票權，呼籲中選...
時代力量立委陳椒華（右）、王婉諭（左）20日質疑中選會剝奪確診者投票權，呼籲中選會研擬確診者投票配套。(記者許正宏／攝影)

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