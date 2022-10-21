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口說與疫共存 卻剝奪人民投票權 為選舉助攻？

記者 林縉明

憲法賦予人民行使投票權，疫情指揮中心跟中選會先前共同拍板決議，確診者跟居隔檢疫者不能出門投票，卻能參加大考，明顯是雙標。面對恐有違憲質疑的聲浪，指揮中心推給中選會是主責單位，中選會則稱依據防疫需求。但即便指揮中心跟中選會互踢皮球，也不會改變政府剝奪人民投票權的事實。

新冠肺炎疫情爆發這幾年，許多國家原定舉行的選舉，不是停辦，就是延期，少數國家正常進行選舉，例如美國，因為有通訊投票的機制，確診者與隔離者仍然可以行使投票權。

鄰近的南韓，在疫情期間歷經三次選舉，在政府特別設計的投票辦法下，確診者與隔離者仍然可以投票，例如開設專門的時段，讓確診者跟居隔者提早或延後投票。為何南韓做得到，台灣自詡防疫資優生，卻只能閹割人民投票權？

中選會主委李進勇昨以傳染病防治法及大法官解釋堅稱此舉沒有違憲，把剝奪確診者與隔離者投票權合理化，但即便引用大法官釋字690號，大法官解釋也只表示必要處置包括強制隔離，並沒有說人民不能投票，與李進勇的說法顯然有別。

日前民進黨前立委沈富雄才痛批，這是「天底下最大笑話」，他質疑，如果民眾快篩陽性不通報或作假，是否就能投票，他甚至以「這是什麼鬼話」要求指揮中心給一個合理的解釋。

全世界及台灣疫情逐漸降溫趨穩，邊境也在日前重新開放，既然恢復正常生活是政策方向，就沒有理由還以防疫當藉口，剝奪人民投票權。

如今質疑聲浪排山倒海，指揮中心與中選會互踢皮球，也更顯心虛，不禁令人懷疑，這是否為民進黨因選情不佳，藉防疫之名實質為選舉助攻的「奧步」。

通訊投票 疫情 防疫

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