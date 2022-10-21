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台北市長選舉號次抽籤 陳時中12、蔣萬安6、黃珊珊8

台灣新聞組／台北21日電

台北市選委會今天舉行市長候選人抽籤，民進黨候選人陳時中抽到12號，無黨籍候選人黃珊珊抽到8號，國民黨候選人蔣萬安抽到6號；三人抽完後都沒有立刻喊出任何口號。

這次台北市長選舉，共有12人登記參選，是歷來人數最多的一次。台灣維新市長參選人蘇煥智抽到7號；蔣萬安抽到6號後，台下有其他市長候選人大喊「郭萬安加油」。

陳時中在近日的兩項民調中皆屈居第三，媒體人吳子嘉在節目《關鍵時刻》中就對此表示，陳時中不僅沒有催出綠營基本盤的票，也因本身沒有魅力、年紀太大而不可能將聲勢拉起來。

此外，台北市長選戰最新民調中，《震傳媒》19日公布，蔣萬安為31.3 %、黃珊珊26.2 %、陳時中23.4 %；《美麗島電子報》則公布蔣萬安29.6％，黃珊珊28.1％、陳時中27.8％，吳子嘉分析，這段時間比較有大變化的是陳時中，他從27.8%降到23.4%，大概差了4個百分點，而且與蔣萬安差距更拉出了7個百分點。

吳子嘉認為，陳時中跟蔣萬安的支持度，背後都有政黨基本盤，大約為50歲以上的年齡層，相當穩定。其中蔣萬安拿到國民黨基本盤大概81%左右，然而陳時中在民進黨的支持度卻只拿71%左右，吳子嘉認為，淺綠們大概都「跑去黃珊珊那邊」，因為有第二選擇的狀況下，就會影響民調。

談到黃珊珊，吳子嘉認為她的機會點在於，要像柯P在2014年把整個熱情炒作起來，吸到綠營選票，這樣黃珊珊「就會大勝」。除此之外，黃珊珊在年輕人支持度裡是陳時中的一倍，黃珊珊的基礎是在年輕票，年輕票像火一樣容易往上堆高點燃，年輕人一衝動，就會跑回家投票，讓黃珊珊勝選機率大增。

吳子嘉認為，以目前局勢來看，就算蔣萬安、黃珊珊打平，陳時中也沒有機會，因為他是第三名。吳子嘉分析，陳時中也不可能將聲勢拉起來，因為「沒有魅力」，且「年齡太大」，很難燒起台北市年輕人之火，導致他很難勝選。

陳時中 民調 國民黨

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