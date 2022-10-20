民進黨地方選舉再打抗中保台 挨轟「選民不是笨蛋」

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨在選戰的最後關頭又打抗中保台，會被選民看破手腳，因為選民不是笨蛋。（本報資料照片）

國安局長陳明通昨天表示，中國攻台有多個設想，2023年的設想可能是「以戰逼談」，台灣民意基金會董事長游盈隆今天評論，陳明通有點在散布恐懼，當然就是選戰考量，民進黨 在選戰的最後關頭又打抗中保台，坦白講會被選民看破手腳，因為選民不是笨蛋。

陳明通昨天在立法院答詢時指出，中國攻台有多個設想，過去評估中共 完成軍事準備是2027年，後來有人提2025年，2023年的設想則可能是「以戰逼談」，例如透過封鎖方式逼台灣上談判桌，國安局都有因應準備。

游盈隆今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，游盈隆提及，陳明通曾經在立法院講過兩次，只要有蔡英文 總統在，兩岸就不會有事，很多人都言猶在耳，「當時他講這句話，我覺得他是狗腿，就是護主」。

游盈隆認為，就算在蔡英文任內兩岸真的沒事，陳明通也要講出個道理，到底怎麼樣兩岸才能夠沒事，「不能只是因為蔡英文，兩岸就沒事，這個邏輯不通、太簡單了」，但是陳明通從來沒有解釋過。

游盈隆說明，就國安層面來講，陳明通有點在散布恐懼，這是在恫嚇，國安局不應該做這些事情，不過從本質上來看，國安局長口風改變，當然就是選戰考量，尤其現在各界都在盛傳，民進黨在選戰的最後關頭，又要再打抗中保台，「國安局長下了最好的註腳」。

游盈隆質疑，民進黨現在製造這種恐慌的目的為何，當然就是希望選民把票投給民進黨，「如果是這樣的考量，我覺得這場選舉打到現在，現在還剩下1個多月，民進黨看起來已經是王牌出盡了」。

游盈隆表示，總統大選可能需要考慮中國的因素，抗中保台還有一些道理，不是完全沒有道理，但是現在是地方選舉，距離選舉還有一個多月，民進黨政府就來抗中保台，這是很不負責任的選戰，代表執政黨真的已經沒步了，「坦白講這會被選民看破手腳，不會有什麼效果」。