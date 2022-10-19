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剛打高端第4劑 蘇貞昌確診 總質詢停擺

台灣新聞組／台北19日電
行政院長蘇貞昌18日中午結束立法院總質詢返回辦公室後，快篩陽性確診新冠肺炎。圖為他在答詢時即頻頻握拳觸摸額頭，露出不適表情。（記者葉信菉／攝影）
行政院長蘇貞昌18日中午結束立法院總質詢返回辦公室後，快篩陽性確診新冠肺炎。圖為他在答詢時即頻頻握拳觸摸額頭，露出不適表情。（記者葉信菉／攝影）

行政院長蘇貞昌昨天上午結束立法院總質詢後，返回辦公室因些微不適而快篩，結果陽性，確診新冠肺炎，需居家隔離7天，立院總質詢議程隨之停擺。

蘇貞昌昨天上午進立法院議場備詢前，測量體溫還很正常；不過，詢答過程中已可見到蘇不太舒服，不時摸額頭、低頭咳嗽。

依現行防疫規定，確診者必須居家隔離至少七日，蘇貞昌昨天下午向立法院請假。閣揆因病請假，憲政史上罕見但並非首例，1984年時任閣揆孫運璿就曾因病請假，由副閣揆邱創煥代行報告施政方針並備詢。

外界質疑高端疫苗保護效果，指揮中心發言人莊人祥表示，施打追加劑重點在於減少重症或...
外界質疑高端疫苗保護效果，指揮中心發言人莊人祥表示，施打追加劑重點在於減少重症或死亡而非預防感染。圖為高端疫苗。（記者曾原信／攝影）

蘇貞昌9月21日才接種高端疫苗作為第四劑，至今已滿14天，按理應產生防護力，這讓外界質疑高端疫苗保護效果。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，施打追加劑重點在於減少重症或死亡而非預防感染，將繼續評估疫苗效益。

莊人祥表示，隨著新冠病毒變異，現已變異到Omicron，和疫苗當初研發使用的武漢病毒株不同，因此指揮中心評估疫苗效果，主要著重在是否能減少重症或死亡。

日本10月邊境鬆綁，台灣100多萬名接種高端疫苗的民眾需自費PCR、出示陰性證明才可入境，莊人祥說，指揮中心正研議「補打方案」，規畫可加打其他疫苗，但無法保證可在10月底公布方案。

莊人祥表示，接種高端的民眾若加打其他廠牌疫苗，屬於政策規定，無須經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論，目前朝向開放民眾加打的方向，但須考量之前曾接種的疫苗劑次、需要加打的部分，尚在簽核中。

行政院發言人羅秉成表示，蘇揆身體並無大礙，政務不會中斷，將持續以視訊或網路通訊方式聯繫辦理。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統已與蘇揆通過電話，祝福早日康復；蔡總統最近一次與蘇會面是在15日的指揮中心，目前身體健康良好，醫療團隊也會密切掌握，請各界放心。

針對在野黨對高端疫苗的質疑，監察院昨表示已調查，包括疫苗採購數量判斷準據、資訊透明、採購及施打策略之規畫、與國際疫苗廠進行協議之時程及採購條件、制度及法令之周延性等。監院雖表示「目前加速比對相關資料」，但強調仍須依據事證，本於專業判斷，期毋枉毋縱。

高端疫苗 邊境 疫情

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