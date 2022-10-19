被批耍官威？蘇貞昌：口舌是非比病毒還毒

行政院長蘇貞昌遭國民黨立委批耍官威，回嗆比病毒還毒的口舌是非，「我已經見怪不怪」。（記者葉信菉／攝影）

行政院長蘇貞昌日前因雨災與宜蘭縣長林姿妙視訊連線，三度追問林「哪一個路段」坍方，遭國民黨立委批耍官威；台北市長柯文哲 說，現在e化，還跑到應變中心作秀，「太弱了」。蘇貞昌昨反嗆，比病毒還毒的口舌是非，「我已經見怪不怪」；柯則回酸，「常常人家要害我們，我們也會反擊」。

民進黨 台北市長參選人陳時中 昨天接受廣播專訪，被問到「當選後絕不會做的三件事」？陳時中說，絕不會把責任推給下屬、不會與中央對抗、不會在救災時人不在災害應變中心。陳時中的談話，被解讀是針對柯文哲而來。

蘇貞昌昨受訪指出，每個首長應對情況、風格不同，但社會自有評價，首長自己要去面對；林姿妙坐鎮指揮中心「揪甘心」（意指很感激），他特別跟林姿妙好言詢問宜蘭情況如何，過去花東地震，因他不知首長在線上，當時沒有連線，說是「讓人白等」；這次連線說是「耍官威」，這就是比病毒還毒的口舌是非。

對於民進黨揶揄「尋找柯文哲」，柯文哲昨說，「柯文哲無所不在，已經變成民進黨噩夢，而且打不死真奇怪。」他研究過台灣選舉，從興票案、宇昌案、MG149到葛特曼案，效果正在遞減，因為國民素質慢慢提高，會用比較理性的態度看待這些抹黑，就像民進黨在打民眾黨新竹市長參選人高虹安，但不講話又會純挨打，希望靠國民水準慢慢提高，讓這種口水戰效果愈來愈差。

陳時中昨表示，執行政策或當指揮官被批評是應該的，但一直操作「仇恨值」就不太好，他盡心盡力為國家服務，但對手利用疫情製造人與人之間的對立，其實是件危險的事，許多國家在防疫上的失敗，就是防疫過程中有人製造對立；不能為了勝選不擇手段、選到歪掉，有時他也會有點生氣，因為選舉不是要參加辯論比賽或相罵大會。