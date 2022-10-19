發想「防疫旅館」被指剽竊 黃珊珊：不收回法院見

無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（記者徐偉真／攝影）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前說「防疫 計程車與防疫旅館 」是自己發想，被民進黨台北市長參選人陳時中 指此種講法是種剽竊行為。黃珊珊表示，這是很嚴重的指控，防疫旅館是台北市政府首創，要求陳時中收回這樣的話，「不然就法院見」。行政院長蘇貞昌昨在立法院答詢，「是集體隊伍從各方面做出來的」。

「我願意替黃珊珊的說法背書！」全台首間防疫旅館「大地清旅」創辦人陳嘉文昨表示，防疫旅館是他和台北市政府觀光傳播局、當時的副市長黃珊珊團隊共同努力產生的，他沒有任何政黨立場，只是要出來把事實說出來，中央政府的說法和事實有出入。

一改前一天說，防疫旅館是由衛福部次長石崇良想出來並且規畫的。陳時中昨僅表示，「防疫旅館就是集中檢疫所延伸」。不過，國民黨台北市長參選人蔣萬安則說，防疫工作都不應成為政治人物搶功的工具。大家也都知道，防疫工作仰仗的是全民共同的努力，且不管是防疫計程車、旅館，其他國家也都有在做。

黃珊珊日前提到防疫旅館是她發想的防疫創新作為，遭陳時中指剽竊，還被蘇貞昌稱爭功諉過。黃珊珊拿出2020年會議紀錄說，台北市當年2月21日完成第一間防疫旅館，3月6日陳時中才說台北市這樣做不錯，中央3月30日才訂防疫旅館SOP，而且還是跟北市府要的，「誰剽竊誰，拿出會議紀錄就知道。」

黃珊珊說，北市防疫旅館，市府沒出半毛錢，全都是他們媒合旅客和防疫旅館協商一天2200元台幣（約68.68美元），這部分是北市府首創，如果陳時中能找到比北市更早執行的證據就請提出，不要再說剽竊，這是很嚴重的指控，請陳時中收回，不然就法院見。

國民黨立委李貴敏在立法院會問到此事，蘇貞昌說，他每周至少主持一次防疫會議，當時稱「防疫國家隊」，（相關構想）是集體隊伍從各方面做出來的，「不是哪一個的專利、獨創」，是一再斟酌衛福部、交通部提出的報告。

究竟是誰催生各家防疫旅館？陳嘉文回顧，2020年1月國境還沒封，也沒防疫規範，他當時思考飯店的早餐採自助式吧台，旅客和員工會接觸密切，於是決定改變服務流程。後來邊境管制，看到觀傳局半夜都在找人收旅客，他才答應並和觀傳局人員用三天時間把SOP寫出來。

他們是全台第一間防疫旅館，第一時間示範如何執行，觀傳局和當時的黃珊珊團隊幾乎是不眠不休在忙這件事，防疫物資不夠、防疫計程車如何接送等等。防疫旅館是很浩大的工程，中央不可能在高位遠端控制，地方執行面真的太細、太多，且同時發生。

觀傳局長劉奕霆表示，台北市當時已發生多起旅館誤收確診旅客的人球案，市府優先規範出旅館收治確診者作為檢疫處所的概念，再規畫防疫旅館的媒合及手冊編撰，後成為各縣市成立防疫旅館遵循的方向。