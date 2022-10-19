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黑白集／蘇高唱學基輔 遇巨富卻丟掃把

黑白集
「挺台南、作伙贏」政績說明會 ，蘇貞昌壓軸賣力演出炒熱氣氛。（記者周宗禎／攝影）
「挺台南、作伙贏」政績說明會 ，蘇貞昌壓軸賣力演出炒熱氣氛。（記者周宗禎／攝影）

美中對峙升高，影響國際對台投資信心。蔡總統稱「兵戎相見絕非兩岸選項」，看似和緩情勢；但同一時間，蘇貞昌全台輔選高唱「學基輔」，呼籲選民選個像基輔市長英勇抗俄的人才能守住台灣。蔡政府不敢正式宣布延長兵役補兵源，卻叫大家選市長準備打仗，還真有「遠見」。

綠營選情冷，抬出芒果乾騙選票，還添加火藥味提效。蘇揆在桃竹中高輔選，鼓吹「基輔經驗」，宣稱開戰時民進黨縣市長才會和蔡總統「同心」抗中，國民黨只會向中國招手。昌仔把「台灣局勢很險峻」掛在嘴邊，其實更像選情告急。

桃竹綠營執政，專營豆腐渣工程；蔡其昌和鄭運鵬當立委不提案不開會，地方信用破產，蘇揆竟只能靠抗中催票。高雄陳其邁何其暖，蔡總統把中央資源送好送滿，蘇揆竟還要恐嚇選民「解放軍只離高雄港20公里」。說穿了，是呼喚全台「死忠的」聞聲歸隊。

蘇揆要選民學基輔，自己卻毫無「烏克蘭勇氣」。馬斯克建議烏國割土談和，澤倫斯基發動官民反制嗆聲；馬斯克建議台灣變成中國特區，蘇貞昌卻低聲下氣說：「成功企業家不了解台灣，最高行政首長不宜批評。」

老孬孬遇到巨富，把抗中掃把都丟了，好意思叫別人保台？上回人們吃芒果乾，結果吃到海峽中線沒了；若再被騙一回，不知要丟什麼。

馬斯克 破產 澤倫斯基

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