藍批疫苗合約「保密30年說謊」 要陳時中退選

國民黨立院黨團批高端銷毀全民埋單，要陳時中退選（右圖）。王必勝（左圖）說，沒有護航問題。(記者胡經周／攝影)

針對審計部報告指疫苗採購文件「保密30年」，國民黨 立法院黨團昨舉行記者會，黨團總召曾銘宗直指衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中 欺騙立院，過去說履約到期就可公開，現任部長薛瑞元也說5、7、10年就可解密；國民黨團要求兩人公開道歉，陳時中更必須「退選負責」。

審計部報告也指出，政府採購的疫苗尚有3954萬逾劑未到貨，在疫苗充足情況下，屆期銷毀風險將增加。曾銘宗表示，政府花40億元(台幣，以下同)買了500萬劑高端疫苗 ，預估到11月有170萬劑必須銷毀，等於13.6億元的公帑「報廢」，全民埋單。

國民黨立委林奕華說，日本現在不承認高端、承認科興，凸顯他們相信的是國際科學的數字，而非與台灣友不友好。國民黨團副書記長李彥秀則諷刺，全世界只有兩個國家承認高端，「一個叫台灣，一個叫巴拉圭」。曾銘宗強調，打高端無法出國的，陳時中要負責。

另外，審計部的查核報告指高端疫苗多次延遲交貨、衛福部卻遲未開罰等五大缺失，外界質疑指揮中心護航高端。立法院財政委員會昨天邀請審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，國民黨立委連番質疑，紛紛要求審計部硬起來，並要求陳瑞敏「不要當陳時中小弟」。

針對國民黨團再度質疑疫苗採購黑幕重重，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨下午說明原委，強調高端一劑要價1000多元，這是不實訊息，數字差很多；至於高端逾期罰款事宜，指揮中心按照契約辦理，超過30日，已經另外計罰，沒有護航問題。