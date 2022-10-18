新聞評論／疫苗決策爛帳曝 審計部能揪 檢調卻不能辦

被列為「密件」的審計部查核新冠疫苗採購執行報告終於曝光，其中羅列五大採購缺失，證明過去各界對蔡政府採購疫苗的諸多質疑，皆非空穴來風。不惟如此，報告揪出的問題，甚至遠超出外界質疑，顯示疫苗決策黑幕重重。

報告揭露後，正代表民進黨參選台北市長的前疫情指揮官陳時中 竟稱，他已離開衛福部，「有關行政的事情，以衛福部說明為主」。陳時中甚至說，自己因防疫決策「身上背滿箭靶」，若時間拉回兩年前，他不會接防疫指揮官。兩年多來陳時中享盡神壇光環，一談到責任，便閃躲、卸責、打悲情牌；但面對質疑，卻無言以對，只能任君笑罵。

審計部列出的缺失，至少有三點過去不為人知。首先，是衛福部採購另一家本土廠商「聯亞 」的疫苗，預付7億5000萬元(台幣，以下同)，但後來聯亞未通過緊急授權，衛福部未查核，就直接不追回這筆款項。其次，大批疫苗將屆期銷毀，以AZ疫苗為最多。更引人矚目的是，蔡政府全力護航的高端，曾四度延遲交貨超過30天，但衛福部卻未依約罰款；直到審計部指出缺失，衛福部才開罰1800多萬元。

報告未點名「缺失」的部分，也可發現不尋常之處。首先，從高端遲交的疫苗數量和罰金回推，可發現高端疫苗 的採購價格並非過去揭露的一劑700、800元，可能超過1000元，比所有國際疫苗都貴，令人咋舌。其次，許多國家去年中就紛紛停打或限制施打AZ疫苗，而衛福部去年11月還加碼採購500萬劑，造成大批AZ疫苗面臨過期銷毀的結果。

對疫苗採購的諸多質疑，蔡政府總以各種理由含糊其辭，不願正面回應；甚至對立委依法索取資料，亦百般阻撓或選擇性提供。以審計部報告被列為「密件」看，蔡政府曾不斷否認採購資料列為機密，如今報告內白紙黑字，寫明解密時間是「30年後」的民國140年(西元2051年)，赤裸裸戳穿蔡政府謊言。

另外，過去外界對蔡政府採購疫苗缺失，多聚焦在護航高端疫苗，以及阻擋民間購捐BNT疫苗上。然從報告來看，蔡政府疫苗採購缺失並不只在「一護一擋」，亦顯現在其他國際、本土疫苗採購上。整個疫苗採購決策，可說就是一本不堪聞問的大爛帳。

如今這張黑幕，只算是被審計部掀開了一個小角落。而陳時中閃躲推託，蔡政府則切割不遺餘力。對於開罰高端，行政院長蘇貞昌官樣文章地說，「依約而行，該罰就罰」。過去極力護航高端，甚至放言「圖利廠商天經地義」的衛福部專家李秉穎，也改口稱高端疫苗一劑「好像賣1000多元」，要高端積極說明和主動爭取認證。

就算再會閃躲、切割、甩鍋，都無法免除蔡政府眾多決策與執行官員的責任；他們應負的，也不是只有「政治責任」或「行政疏失」而已。公務員應作為而不作為、量身打造疫苗試驗和緊急授權規範，以及採購上涉嫌對特定廠商利益輸送等，均應釐清是否涉及瀆職、圖利及貪腐問題。這絕非陳時中「已離開衛福部」或蘇貞昌說「該罰就罰」，即可一筆帶過。

遺憾的是，審計部只能對預算執行進行查核，對於決策背後黑幕卻無調查權。有調查權的司法檢調和監察院，面對前仆後繼的舉發、提告，迄今仍選擇視而不見，不見任何具體的調查進度。如此消極以對，不免令人懷疑：是要等到湮滅證據、相互勾串，相關人等全身而退後，才敢出手嗎？審計部看到的問題，檢調是真的看不到，還是故意遮住自己眼睛？