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新聞評論／勘災政治學 蘇貞昌三度逼問林姿妙太超過

重磅快評
輕度颱風尼莎為北台灣帶來強降雨，行政院長蘇貞昌（中）16日至中央災害應變中心視察，並與宜蘭縣長林姿妙視訊連線。（記者胡經周／攝影）
輕度颱風尼莎為北台灣帶來強降雨，行政院長蘇貞昌（中）16日至中央災害應變中心視察，並與宜蘭縣長林姿妙視訊連線。（記者胡經周／攝影）

尼莎颱風16日在北台灣降下致災性強降雨，台北市長柯文哲傍晚取消輔選行程趕回視察災情，行政院長蘇貞昌有如撿到槍，大損柯文哲「希望每個首長都能了解，人民生命財產，比選舉輸贏還要更重要」，柯反嗆「平常不準備、不訓練，有災害才跑到災害應變中心大呼小叫、耍官威」；蘇柯互噴口水不是頭一遭，看看就算了，但蘇對宜蘭縣長林姿妙大耍官威，無視公路總局官員就在身邊，這就太超過了。 

尼莎颱風豪雨狂炸北台灣，北橫公路台7線宜蘭多路段坍方，蘇貞昌16日與宜蘭縣長林姿妙視訊連線，林提出台7線須加速搶通，盼中央幫忙；不料蘇貞昌無視公路總局官員就在一旁，反而三度逼問林「哪一個路段？」讓林一時語塞，盛氣凌人的態勢，讓藍委看不過去，李德維即痛批蘇把防災現場當選舉現場耍官威，只在意選舉勝利。

宜蘭縣台7線86.5公里處大同鄉英士路段邊坡因雨大量土石坍滑，交通阻斷，蘇貞昌坐鎮中央災害應變中心，與林姿妙視訊連線詢問狀況，林表示台7線需要盡速搶通，蘇長期在公務部門服務，中央地方都熟，不可能不清楚台七線是交通部公路總局養護，路況也有充分掌握，卻三度追問林是哪個路段，林被問得一時答不出來，過一會兒，看過資料後才說「86K道路中斷，希望院長幫忙」。

令人納悶的是，如果蘇貞昌這麼急切想知道是那路段，何不轉身問問身邊的公路總局官員就好？事實證明，公路總局對於台七線路況的掌握非常清楚，在蘇貞昌逼問林姿妙之後，交通部官員馬上補充說這個路段部正由公路總局搶通中，預計下午5時可搶通。業務權責很清楚就是交通部公路總局，蘇急急逼問林姿妙，如果不是想要讓林答不出來當眾出糗，還有什麼意圖？

民進黨政治人物精於天災政治學，16日雨炸北台，民進黨要員們紛紛停止選舉及輔選行程，這本來就無可厚非，但如果像蘇貞昌這樣，一有機會就想修理對手陣營，讓對方難堪，招式用久了，難保不會被看破手腳，柯文哲第一時間回嗆蘇貞昌，就是非常清楚蘇在打什麼算盤。

蘇貞昌16日急問林姿妙，如果真是為了想趕快搶通台七線，那麼依此標準也應該好好問問蘭陽溪的水閘門到底是怎麼一回事？

宜蘭16日凌晨就開始降下大雨，七賢村成了一片汪洋，居民懷疑河川局沒有及時關閉蘭陽溪水閘門才導致淹水。不過局長喊冤，稱清晨5時半就關閉閘門，直到7時20分才打開；經濟部水利署官員則稱，當時村裡排水溝水位較高，重力將使內水往外水流動，達到疏導效果，這便是當地水閘門並未一開始就關閉的原因，到底閘門是何時關。兩種說法兜不攏，地檢署說要分案調查，水利署是中央單位，蘇貞昌怎麼不去好好問清楚？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

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