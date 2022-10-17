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中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

國民黨電賀中共20大 朱立倫：這是依照慣例

記者巫鴻瑋／新竹即時報導
朱立倫受訪強調國民黨反台獨、反一國兩制。（記者巫鴻瑋／攝影）
朱立倫受訪強調國民黨反台獨、反一國兩制。（記者巫鴻瑋／攝影）

中國共產黨16日20大召開，國民黨即發賀電盼兩岸共榮，此舉引起綠營反彈，民進黨總召柯建銘17日更稱國民黨「執迷不悟、會被送進歷史的焚化爐」，國民黨主席朱立倫17日下午表示賀電中共之舉「這是我們依照慣例」。

朱立倫17日下午為新竹縣議員參選人蔡志環站台，他受訪指出賀電中共是國民黨依照慣例，對於是否有特殊涵義，朱立倫否認，他說「沒有任何特別的地方，我還是強調我們（國民黨）的立場，3大中心任務，捍衛中華民國、守護民主自由、維護兩岸和平區域穩定。」

影片來源：聯合新聞網

柯建銘下午透過辦公室指出，國民黨發賀電慶中共20大召開，是對國家的認同無法徹底翻轉、是執迷不悟，「國民黨會被送進歷史的焚化爐」；綠營民代也齊轟國民黨賀電中共的行為。

朱立倫說「我們的立場很清楚，就是捍衛中華民國，任何破壞中華民國，我們都反對到底，包括反對台獨，也包括反對一國兩制，這都是我們台灣主流的民意，但是我們還是希望兩岸持續和平、交流。」

朱立倫指出，希望藉由兩岸對話，減少戰爭風險、避免衝突，他表示「民進黨只是動用政治手段，否則民進黨執政到今天為止，為什麼ECFA還是繼續？海基會也是繼續？陸委會也是繼續。」他盼兩岸之間能溝通交流。

國民黨 中共 中華民國

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